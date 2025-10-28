Dólar se estabiliza antes de la reunión de la Fed; yen sube tras comentarios de Bessent

Por Ankur Banerjee y Lucy Raitano

LONDRES, 28 oct (Reuters) - El dólar se estabilizaba el martes, antes de la esperada rebaja de tasas de interés de la Reserva Federal, mientras el yen subía después de que el secretario del Tesoro estadounidense instó al Banco de Japón a seguir una "política monetaria sólida", lo que fue interpretado como un llamado a un alza de tipos.

* El yen se apreciaba un 0,66%, a 151,88 unidades por dólar, antes de la reunión del Banco de Japón de esta semana, en la que se espera que se mantengan las tasas, aunque la atención se centrará en si la entidad da pistas sobre el calendario de la próxima subida.

* Los comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, impulsaron al yen al pedir una "política monetaria sólida" durante su reunión con su par japonesa, Satsuki Katayama, en su último ataque al lento ritmo de alzas de tasas de la entidad del Banco de Japón.

* "Bessent está manifestando una clara preferencia por las herramientas de política convencionales, como las subidas de tasas, en lugar de la intervención en las divisas, lo que hacía caer el dólar/yen", dijo Kamal Sharma, del Bank of America.

* Los inversores también están evaluando la reunión en Tokio del presidente Donald Trump con la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, donde celebró su promesa de acelerar un refuerzo militar y firmó acuerdos sobre comercio y tierras raras.

* La expectación en torno al resultado de las conversaciones comerciales y la esperada bajada de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed han hecho retroceder al dólar.

* El euro cotizaba en máximos de una semana de 1,166 dólares, mientras que la libra esterlina subía un 0,13%, a 1,332 dólares.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía un 0,12%, a 98,67 unidades, tras haber caído un 0,15% en la sesión anterior.

