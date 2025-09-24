Dólar se estabiliza después de que Powell reitere su cautela sobre una mayor relajación monetaria

Por Kevin Buckland

TOKIO, 24 sep (Reuters) -

El dólar estadounidense subía el miércoles desde su nivel más bajo en casi una semana después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mostrara un tono cauteloso sobre una mayor flexibilización durante la noche, aunque los operadores mantenían las apuestas de dos recortes de tipos de interés más este año.

El dólar australiano se fortaleció tras una lectura de la inflación al consumidor más alta de lo esperado, a menos de una semana de la próxima decisión política del Banco de la Reserva.

El dólar neozelandés se mantenía estable tras el nombramiento de un nuevo jefe del banco central. El índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente a seis grandes competidores, sumaba un 0,1% hasta 97,361, intentando recuperar terreno tras dos sesiones consecutivas de pérdidas en las que tocó el mínimo desde el jueves en 97,198 durante la noche.

Los mercados prevén recortes de tipos de un cuarto de punto en cada una de las dos reuniones de la Reserva Federal que quedan este año. Se espera otra reducción en el primer trimestre de 2026, en consonancia con las previsiones de los responsables de la Reserva Federal tras el recorte de un cuarto de punto del miércoles de la semana pasada.

El dólar había rebotado desde el nivel más bajo desde principios de 2022, en 96,224, tras el anuncio de la política de la Fed y la posterior conferencia de prensa de Powell, que no alcanzó las expectativas más moderadas del mercado tras el reciente y pronunciado debilitamiento del mercado laboral.

El martes, Powell dijo que el banco central necesita seguir equilibrando los riesgos contrapuestos de una inflación alta y un mercado laboral vacilante en las futuras decisiones políticas, en comentarios que se hicieron eco de los de la semana pasada. Calificó el dilema político de "situación desafiante".

"Los comentarios de Powell durante la noche subrayaron el enfoque cauteloso del banco central", dijo James Kniveton, senior corporate forex dealer en Convera.

"Powell reconoció la ausencia de opciones políticas libres de riesgo, advirtiendo que una relajación prematura podría afianzar la inflación, mientras que una restricción monetaria excesiva podría dañar innecesariamente las perspectivas de empleo."

El dólar subía un 0,2% hasta 147,88 yenes.

Los candidatos en la carrera por convertirse en el próximo líder del gobernante Partido Liberal Democrático, y primer ministro, respondieron a las preguntas de los periodistas en un acto celebrado el miércoles.

Sanae Takaichi, una de las candidatas principales, conocida como una, dijo que la política monetaria depende del Banco de Japón, pero que unos tipos más altos podrían afectar a los tipos hipotecarios y a la inversión empresarial.

El Banco de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria la semana pasada, pero una serie de señales restrictivas incitaron a analistas e inversores a especular con una pronta reanudación de las subidas de tipos. El euro perdía un 0,1% hasta US$1,1800, mientras que la libra esterlina bajaba un 0,1% hasta US$1,3510. El dólar australiano subía un 0,3% a US$0,6620, invirtiendo una pequeña pérdida anterior, después de que la lectura general del índice de precios al consumo (IPC) subiera un 3% en agosto en comparación con el año anterior, por encima del 2,8% de julio y justo por encima de las previsiones medias del 2,9%.

(Información de Kevin Buckland; edición de Sam Holmes y Lincoln Feast; editado en español por Irene Martínez)