Dólar se fortalece y el yen se ve presionado antes de las elecciones en Japón

Por Laura Matthews

NUEVA YORK, 4 feb (Reuters) - El dólar subió frente al yen el miércoles, empujando a la moneda japonesa a una ⁠cuarta caída diaria consecutiva antes de las ⁠elecciones que se espera que impulsen las ambiciones fiscales y de gasto en defensa de la primera ministra Sanae Takaichi. * El dólar también avanzó frente a la mayoría de las ⁠principales monedas, incluido ‌el euro ​y la libra, después de que el Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) anunció el miércoles que el sector ​servicios estadounidense se mantuvo estable en enero, aunque el aumento de los costos de los insumos apuntaba ‌a un posible repunte de la inflación de los servicios. * ‌Los mercados siguieron de cerca el informe ​después de que el cierre parcial del Gobierno estadounidense, que finalizó el martes por la noche, retrasó la publicación de datos clave sobre el empleo previstos para el viernes, lo que aumentó la incertidumbre sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* El dólar ha cotizado dentro de rangos recientes, con los operadores evaluando si una caída de las acciones es una clásica aversión al riesgo o "un deterioro en la joya de la corona de la economía estadounidense, el sector tecnológico", que ⁠podría castigarlo, dijo Steve Englander, jefe de investigación cambiaria global del G10 en Standard Chartered Bank.

"Creo que les está costando encontrar la respuesta", ​agregó. * El yen cayó un 0,7%, a 156,82 unidades por dólar, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 23 de enero. El yen ha caído más de un 2% desde el 30 de enero.

* El dólar subió frente al euro y al yen la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al exgobernador de la Fed Kevin Warsh para dirigir el banco central cuando termine el mandato de ⁠Jerome Powell en mayo, lo que alivió las preocupaciones sobre una Fed con un sesgo demasiado expansivo. * El índice ​dólar, que mide la evolución del dólar frente a las seis principales divisas, subió un 0,24%, a 97,63.

* El yuan ha registrado ganancias constantes. Aunque los analistas creen que las autoridades se resistirán a un mayor fortalecimiento, los riesgos son al alza y la ‍frágil economía china podría verse sometida a prueba. * El euro cayó un 0,11%, a 1,1806 dólares, antes de la decisión sobre política monetaria del Banco Central Europeo del jueves, con los inversores atentos a cualquier comentario sobre cómo la valoración de la moneda única podría afectar a la trayectoria de la política monetaria. * El euro alcanzó la semana pasada su máximo en cuatro años ​y medio, situándose en 1,2084, mientras los responsables a cargo de la política monetaria manifestaban su creciente preocupación por su rápida apreciación, advirtiendo de que podría arrastrar a la baja la inflación, que ya se prevé menor al objetivo del 2% del BCE. (Reporte de Laura Matthews en ‍Nueva York y Stefano Rebaudo en Milán; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)