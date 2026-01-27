Dólar se hunde a mínimo en cuatro años, riesgo de intervención hace subir al yen

Por Sophie Kiderlin y Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 27 ene (Reuters) - El dólar se hundió el martes a un piso en casi cuatro años frente a una canasta de monedas, mientras los operadores seguían atentos a una posible intervención monetaria coordinada de las autoridades de Estados Unidos y Japón y pendientes de la decisión del miércoles sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.

* La atención del mercado de divisas se ha centrado últimamente en el yen, que ha llegado a subir hasta un 3% en las dos últimas sesiones debido a la posibilidad de que Estados Unidos y Japón revisen sus tipos de cambio, lo que suele considerarse un paso previo a la intervención oficial.

* Esto ha ayudado al yen a estabilizarse en torno a 153-154 unidades por dólar, a cierta distancia del mínimo del viernes de 159,23. El martes, el yen cotizaba en 152,76 unidades por dólar.

* La posibilidad de una intervención ha hecho que los inversores vacilen a la hora de presionar a la baja al yen, incluso en medio de la preocupación por la salud fiscal de Japón. Los analistas también dijeron que el listón para una intervención coordinada está muy alto.

* El dólar ha estado bajo una intensa presión por una serie de factores que incluyen el deseo de Washington de una moneda más débil y la incertidumbre sobre la formulación de políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

* Esto podría entrar en juego nuevamente el miércoles después de la decisión de la Fed sobre las tasas de interés, dijo Nick Rees, jefe de investigación macro de Monex.

* Trump podría anunciar pronto su candidato para suceder al presidente del banco central, Jerome Powell, tras la decisión sobre las tasas de interés, especialmente si el republicano no apoya la decisión de la Fed, afirmó Rees.

* El índice dólar caía un 0,9% a 96,212 unidades, un mínimo desde febrero de 2022 y tras cotizar en 97,287 más temprano en la sesión.

* Ha caído alrededor de un 1% desde principios de año, y el lunes tocó un mínimo de cuatro meses de 96,808.

* El euro subía un 0,96% a 1,19805 dólares, cerca de niveles vistos por última vez en junio de 2021. La libra esterlina sumaba un 0,7% a 1,3776 dólares, su nivel más alto desde octubre de 2021. (Reporte de Sophie Kiderlin en Londres y Rae Wee en Singapur. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)