LA NACION

Dólar se mantiene en alza tras publicación de minutas de la Fed

Dólar se mantiene en alza tras publicación de minutas de la Fed
Dólar se mantiene en alza tras publicación de minutas de la FedANGELA WEISS - AFP

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 30 dic (Reuters) - El dólar subió el martes y se mantuvo en alza tras la publicación de las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal, mientras los inversores intentan calibrar el rumbo de la política monetaria estadounidense.

* Las fiestas de fin de año han mantenido el volumen de negociación bajo, y los analistas advirtieron de que no se debe dar demasiada importancia a los movimientos del mercado en los últimos días.

* El billete verde se encamina a cerrar el año con su peor rendimiento desde 2017, una caída de casi el 10%.

* Según las minutas de la reunión del 9 y 10 de diciembre, el banco central acordó reducir las tasas solo después de un debate profundamente dividido sobre los riesgos que enfrenta la economía estadounidense en este momento.

* Las nuevas proyecciones publicadas tras la reunión de diciembre muestran que la Reserva Federal solo prevé un recorte de tipos el año que viene y el comunicado de política monetaria indica que probablemente el banco central esperará a que nuevos datos muestren que la inflación vuelve a caer o que el desempleo aumenta más de lo previsto.

* Los mercados prevén recortes de unos 50 puntos básicos el año que viene.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, subió un 0,19%, a 98,19 unidades, mientras que el euro bajó un 0,18%, a 1,1751 dólares, pero ganaba más de un 13% en el año.

* La libra esterlina cayó un 0,3% a 1,3467 dólares, pero ha sumado casi un 8% frente al dólar en 2025.

* El índice dólar ha bajado un 9,5% en el año, su mayor caída en ocho años, ya que las apuestas de recorte de tasas de la Fed, la reducción de los diferenciales de tasas frente a otras divisas y la preocupación por los déficits fiscales y la incertidumbre política han lastrado al billete verde.

* El yen se debilitó un 0,2% frente al billete verde, a 156,39 unidades por dólar, aunque la divisa nipona se ha fortalecido en los últimos días para alejarse de los niveles que provocaron las declaraciones de funcionarios en Tokio la semana pasada y aumentaron las expectativas del mercado sobre una posible intervención del Banco de Japón.

* El yuan chino perforó el nivel psicológico de siete unidades por dólar por primera vez en dos años y medio. El yuan alcanzó las 6,987 unidades por dólar, su nivel más alto desde mayo de 2023.

* La moneda china ha ganado un 4% frente a un dólar más débil desde principios de abril, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles generalizados, y está a punto de romper una racha de tres años de caídas.

(Reporte adicional de Dhara Ranasinghe en Londres y Ankur Banerjee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...