Dólar se mantiene en alza tras publicación de minutas de la Fed

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 30 dic (Reuters) - El dólar subió el martes y se mantuvo en alza tras la publicación de las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal, mientras los inversores intentan calibrar el rumbo de la política monetaria estadounidense.

* Las fiestas de fin de año han mantenido el volumen de negociación bajo, y los analistas advirtieron de que no se debe dar demasiada importancia a los movimientos del mercado en los últimos días.

* El billete verde se encamina a cerrar el año con su peor rendimiento desde 2017, una caída de casi el 10%.

* Según las minutas de la reunión del 9 y 10 de diciembre, el banco central acordó reducir las tasas solo después de un debate profundamente dividido sobre los riesgos que enfrenta la economía estadounidense en este momento.

* Las nuevas proyecciones publicadas tras la reunión de diciembre muestran que la Reserva Federal solo prevé un recorte de tipos el año que viene y el comunicado de política monetaria indica que probablemente el banco central esperará a que nuevos datos muestren que la inflación vuelve a caer o que el desempleo aumenta más de lo previsto.

* Los mercados prevén recortes de unos 50 puntos básicos el año que viene.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, subió un 0,19%, a 98,19 unidades, mientras que el euro bajó un 0,18%, a 1,1751 dólares, pero ganaba más de un 13% en el año.

* La libra esterlina cayó un 0,3% a 1,3467 dólares, pero ha sumado casi un 8% frente al dólar en 2025.

* El índice dólar ha bajado un 9,5% en el año, su mayor caída en ocho años, ya que las apuestas de recorte de tasas de la Fed, la reducción de los diferenciales de tasas frente a otras divisas y la preocupación por los déficits fiscales y la incertidumbre política han lastrado al billete verde.

* El yen se debilitó un 0,2% frente al billete verde, a 156,39 unidades por dólar, aunque la divisa nipona se ha fortalecido en los últimos días para alejarse de los niveles que provocaron las declaraciones de funcionarios en Tokio la semana pasada y aumentaron las expectativas del mercado sobre una posible intervención del Banco de Japón.

* El yuan chino perforó el nivel psicológico de siete unidades por dólar por primera vez en dos años y medio. El yuan alcanzó las 6,987 unidades por dólar, su nivel más alto desde mayo de 2023.

* La moneda china ha ganado un 4% frente a un dólar más débil desde principios de abril, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles generalizados, y está a punto de romper una racha de tres años de caídas.

(Reporte adicional de Dhara Ranasinghe en Londres y Ankur Banerjee en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)