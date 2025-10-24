Dólar se mantiene en patrón de espera mientras mercados esperan datos de inflación en EEUU

Por Ankur Banerjee y Samuel Indyk

LONDRES, 24 oct (Reuters) - El dólar cotizaba estable el viernes, en camino de una modesta ganancia semanal frente a sus principales rivales, mientras los inversores se preparan para unos datos de inflación retrasados que probablemente no disuadirán a la Reserva Federal de bajar las tasas de interés la próxima semana.

* Las preocupaciones sobre la guerra comercial volvieron a la agenda después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que todas las conversaciones comerciales con Canadá terminaron tras lo que calificó como un anuncio fraudulento de la provincia de Ontario en el que el expresidente Ronald Reagan se refiere de forma negativa a los aranceles.

* El dólar canadiense bajaba levemente a 1,402 unidades frente a su par estadounidense, pero la reacción del mercado en general era bastante moderada. La atención de los inversores se centra más en la inminente reunión entre Trump y su par chino, Xi Jinping, la próxima semana y en las cifras de inflación que se conocerán más tarde en el día.

* La reunión propuesta entre Trump y Xi en Corea del Sur ha alentado algunas expectativas de resolución de la guerra comercial entre las dos principales economías del mundo.

* "Creo que las expectativas son bastante altas para la reunión Trump-Xi, con el riesgo al alza de una desescalada significativa tras la reunión cara a cara", dijo Ben Bennett, de L&G Asset Management.

* "Los inversores se están acostumbrando al proceso de declaraciones agresivas seguidas de compromisos y acuerdos, así que esperemos que este sea otro ejemplo. La escalada de Canadá también podría formar parte de un proceso de acuerdo", agregó.

* El euro bajaba cerca de un 0,1%, a US$1,1608, en camino a registrar una caída del 0,3% en la semana; la libra esterlina cedía también un 0,1%, a US$1,3311; y el yen se debilitaba hasta mínimos de dos semanas ante el billete verde, a 152,85 unidades.

* El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba un 0,1%, a 99,06 unidades, dirigiéndose a un alza semanal del 0,5%.

