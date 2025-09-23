Dólar se mantiene estable mientras inversores analizan comentarios de jefe de la Fed

Por Chibuike Oguh y Canan Sevgili

NUEVA YORK/LONDRES, 23 sep (Reuters) - El dólar cotizó estable frente a sus pares el martes, mientras los inversores sopesaban los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, incluido su presidente Jerome Powell, en tanto, la corona sueca subió después de que el Riksbank aplicó un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

* El dólar bajó un 0,11%, a 0,791 francos suizos.

* El euro subió un ligero 0,08% a 1,1812 dólares, mientras la libra se mantuvo plana en 1,3517 dólares.

* Powell dijo que la Fed necesitaba seguir equilibrando los riesgos contrapuestos de la alta inflación y el debilitamiento del mercado laboral en las próximas decisiones sobre tasas de interés, en comentarios que se apegaron al lenguaje empleado la semana pasada, cuando el banco central recortó su tipo de referencia en un cuarto de punto porcentual.

* La vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, dijo el martes que la Reserva Federal podría llegar tarde a la hora de apoyar el mercado laboral y podría tener que acelerar el ritmo de recortes de tasas si las condiciones de la demanda se debilitan y las empresas empiezan a despedir trabajadores.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas que incluye al yen y al euro, se mantuvo prácticamente sin cambios en 97,25 puntos.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados monetarios valoran actualmente en cerca de un 90% la probabilidad de un recorte de tasas en octubre, ligeramente por debajo del 92% de un día antes. Las negociaciones de esta semana en el Congreso para evitar el cierre del Gobierno el 30 de septiembre han aumentado el nerviosismo en los mercados.

* El dólar cayó un 0,08% a 147,56 yenes japoneses.

* La corona sueca ganó un 0,19%, a 9,331 unidades por dólar, después de que el Riksbank aplicó un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

* Mientras, los mercados mostraron una reacción mayormente moderada a cifras dispares de sondeos empresariales en Europa.

* Si bien los datos mostraron que la actividad empresarial de la zona euro creció en septiembre a su ritmo más rápido en 16 meses, señalaron que la actividad económica francesa se contrajo el mismo mes al ritmo más pronunciado desde abril.

* Entre otras divisas, el dólar cayó un 3,2% frente al peso argentino después de que el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el lunes que "todas las opciones" estaban sobre la mesa para estabilizar Argentina, incluidas las líneas de swap y las compras directas de divisas.

(Reporte de Chibuike Oguh, reporte adicional de Canan Sevgili y Jaspreet Kalra; editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)