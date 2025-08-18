Dólar se mantiene firme de cara a una semana cargada de geopolítica y declaraciones de la Fed

Por Jaspreet Kalra

MUMBAI, 18 ago (Reuters) - El dólar subía el lunes antes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus homólogos ucranianos y europeos, mientras que la atención también se centraba en el simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal en busca de señales políticas.

* El euro bajaba un 0,2% frente al dólar, hasta US$1,1680, el yen cayó en una magnitud similar, hasta US$147,445, mientras que la libra esterlina cedía alrededor de un 0,1%, hasta US$1,3544.

* La reducción de las apuestas a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal el mes que viene ayudó al dólar a encontrar cierto apoyo en medio de unos movimientos por lo demás moderados en los mercados de divisas el lunes.

* Los mercados monetarios están valorando ahora en un 83% la posibilidad de que la Fed reduzca las tasas en un cuarto de punto el próximo mes, ya que los operadores retiraron las apuestas sobre la certeza de un recorte después de una serie de datos, incluyendo un salto en los precios al por mayor de Estados Unidos y un sólido aumento en las cifras de ventas minoristas de julio.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará sobre las perspectivas económicas y el marco político del banco central en el simposio de Jackson Hole, que se celebrará entre el 21 y el 23 de agosto.

* El banco central estadounidense recortaría las tasas en septiembre, pero es poco probable que el presidente de la Fed otorgue una señal clara en ese sentido esta misma semana, dijo Lee Hardman, analista senior de divisas de MUFG Bank.

* El último discurso de Powell en esa conferencia antes de que finalice su mandato el próximo mes de mayo se produce en un momento en el que busca equilibrar los dos objetivos de la Fed: precios estables y bajo desempleo.

* La inflación en Estados Unidos se sitúa por encima del objetivo del banco central, mientras que los últimos datos también apuntan a una ralentización del mercado laboral.

* El dólar subía un 0,1% frente a una cesta de pares el lunes, pero en lo que va de 2025 ha caído más de un 9,5%.

* El principal evento para los inversores el lunes es una reunión en la Casa Blanca entre Trump y Volodimir Zelenski, a la que se unirán algunos líderes europeos, mientras Washington presiona a Ucrania para que acepte un rápido acuerdo de paz para poner fin a la guerra más mortífera de Europa en 80 años.

* Trump se había reunido el viernes con su homólogo ruso en Alaska, Vladimir Putin, y acordaron que se debía trabajar en un acuerdo de paz sin un alto el fuego.

* "Los mercados financieros siguen cotizando como si pudiera haber algún camino -aún indeterminado- hacia la paz", señala una nota de un analista de ING.

(Reporte de Jaspreet Kalra; edición de Sonali Paul, William Maclean y Toby Chopra.

Editado en español por Natalia Ramos.)