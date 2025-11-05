Dólar se mantiene firme tras repunte de nóminas privadas en octubre

(.)

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 5 nov (Reuters) - El dólar subía el miércoles, ampliando sus ganancias de la semana pasada por las dudas sobre las perspectivas de otro recorte de tasas de interés de LA NACION este año y tras datos de las nóminas privadas que apaciguaron las preocupaciones sobre el estado del mercado laboral.

* Las nóminas privadas de Estados Unidos aumentaron en 42.000 puestos de trabajo en octubre, superando las expectativas de un alza de 28.000 en un sondeo de Reuters entre economistas.

* Aunque el cambio de tendencia no parece indicar una alteración sustancial en el mercado laboral, ya que algunos sectores -como los servicios empresariales profesionales- perdieron puestos de trabajo por tercer mes seguido, contribuyó a calmar las preocupaciones sobre la debilidad del sector.

* Por otra parte, la actividad del sector servicios estadounidense repuntó en octubre gracias a un sólido aumento de los nuevos pedidos.

* El dólar se ha fortalecido frente al euro después de que la Fed recortó las tasas en 25 puntos básicos la semana pasada, al tiempo que se mostró cautelosa sobre una mayor relajación este año.

* En las dos últimas sesiones, el dólar también se ha visto favorecido por la aversión al riesgo que se ha apoderado de los mercados financieros mundiales, ya que las ventas masivas de valores tecnológicos han avivado la preocupación por las elevadas valoraciones.

* El índice dólar subía un 0,11%, a 100,28 unidades, su nivel más alto desde el 29 de mayo; el yen cedía un 0,3% frente a su par estadounidense tras llegar a ganar un 0,5% en la sesión; y la libra esterlina mejoraba un 0,1%, a US$1,3034, cerca aún de mínimos de varios meses.

* La principal criptomoneda, el bitcóin, sumaba un 3%, a US$103.144, después de recuperarse de las pérdidas previas. El martes llegó a perder un 6,1%, por debajo de los US$99.000 por primera vez desde el 22 de junio.

(Reporte de Kevin Buckland; editado en español por Paula Villalba y Juana Casas)