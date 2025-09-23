Dólar se toma una pausa después de que autoridades de la Fed insinúan cautela sobre tasas

Por Canan Sevgili y Jaspreet Kalra

LONDRES, 23 sep (Reuters) - El dólar cotizaba estable el martes, mientras los inversores hacían una pausa para evaluar declaraciones de varias autoridades de la Reserva Federal, a la espera de los comentarios sobre las perspectivas económicas de su presidente, Jerome Powell.

* El billete verde continuó con su reciente patrón de altibajos, cediendo terreno durante la noche, después de tres sesiones de ganancias en la víspera. El índice dólar cotizaba en 97,34 unidades.

* El euro bajaba levemente a US$1,1795 y la libra esterlina llegó a ceder un 0,2%, a un mínimo de sesión de US$1,3488, tras un sondeo que mostró que la actividad empresarial británica se desaceleró a principios de septiembre, antes de volver a situarse en torno a US$1,35.

* Los inversores están evaluando el impacto de las políticas económicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la salud de la economía mundial y las implicaciones para la política monetaria de la Fed antes de la publicación de los datos de gastos de consumo personal subyacente (PCE) esta semana.

* Powell hablará más tarde en el día y sus comentarios podrían influir en las expectativas de tasas de interés en medio de señales contradictorias de la Fed, ya que algunas autoridades están a favor de recortes graduales.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados monetarios valoran actualmente en cerca del 90% la probabilidad de un recorte de tasas en octubre. Las negociaciones de esta semana en el Congreso para evitar el cierre del Gobierno el 30 de septiembre han aumentado el nerviosismo en los mercados.

* El dólar operaba estable frente a su par japonés, a 147,73 yenes, pero se debilitaba un 0,4% ante la corona sueca, a 9,31 unidades, después de que el banco central bajó las tasas al 1,75%, pero afirmó que se mantendrán sin cambios durante algún tiempo.

* En otras divisas, el dólar se hundía casi un 4,5% frente al peso argentino después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el lunes que "todas las opciones" están sobre la mesa para estabilizar Argentina, incluidas las líneas de swap y las compras directas de divisas. (Editado en español por Carlos Serrano)