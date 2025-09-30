Dólar se ve afectado por nerviosismo de los inversores ante amenaza de cierre en EEUU

Por Amanda Cooper

LONDRES, 30 sep (Reuters) - El dólar cotizaba firme el martes a la espera de un probable cierre del Gobierno de Estados Unidos que podría interrumpir la publicación del informe mensual de empleo esta semana, mientras que el dólar australiano se apreciaba después de que el banco central dio una nota de cautela sobre la inflación.

* La atención de los inversores se centra ahora en la inminente paralización del Gobierno estadounidense, cuya financiación expirará a la medianoche del martes (0400 GMT) a menos que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo temporal de última hora.

* Los Departamentos de Trabajo y Comercio anunciaron que sus agencias de estadística suspenderán la publicación de datos económicos en caso de un cierre parcial del Gobierno, incluido el destacado informe laboral de septiembre.

* El reporte de nóminas del viernes es crucial para la toma de decisiones por parte de la Reserva Federal y un retraso podría dejar al banco central a ciegas sobre el mercado laboral, generando más volatilidad en los mercados, al aumentar la incertidumbre entre los inversores.

* "Para los mercados, esto significa negociar a corto plazo sin uno de los indicadores más importantes de la salud económica de Estados Unidos", dijo Joshua Mahony, de Scope Markets.

* Lee Hardman, estratega de MUFG, dijo que el dólar se está viendo presionado por la creciente incertidumbre política en Estados Unidos. El índice dólar, que acumula un declive cercano al 10% en el año, cedía un 0,1%, a 97,82 unidades.

* El yen se recuperaba de la debilidad de la víspera y mejoraba un 0,4% ante su par estadounidense, a 148,02 unidades. La libra esterlina cotizaba estable a US$1,3436 y el euro ganaba un 0,1%, a US$1,174.

* El dólar australiano avanzaba un 0,5%, a US$0,6608, después de que el Banco de la Reserva de Australia, que ha reducido los costos de endeudamiento tres veces este año, mantuvo estables las tasas de interés, como se esperaba.

