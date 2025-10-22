Dólar sigue avanzando después de tres días de alzas; libra cae e inflación se mantiene estable

Por Samuel Indyk y Gregor Stuart Hunter

LONDRES/SINGAPUR, 22 oct (Reuters) - El dólar estadounidense subía el miércoles por cuarto día consecutivo frente a una cesta de divisas, mientras que la libra cayó después de que la inflación británica de septiembre se situara por debajo de las previsiones.

* El yen subía ligeramente frente al dólar después de haber tocado mínimos de una semana el martes, ya que algunas fuentes informaron a Reuters que la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, está preparando un paquete de estímulo económico para ayudar a los hogares a hacer frente a la inflación.

* La libra esterlina era la divisa más débil el miércoles después de que la inflación se mantuviera inesperadamente en el 3,8%, por debajo de las expectativas tanto de los economistas como del Banco de Inglaterra.

* La libra esterlina caía hasta un 0,5% frente al dólar, hasta US$1,3307, su nivel más bajo en más de una semana. La libra perdió un 0,43% frente al euro, hasta 87,04 peniques.

* Inversores están valorando en un 75% la posibilidad de que el Banco de Inglaterra baje las tasas de interés a finales de año, frente al 46% anterior a los datos.

* El dólar se depreciaba un 0,1% y cotizaba a 151,76 yenes. El yen ha perdido un 2,5% este mes, mientras Takaichi se postulaba al cargo, lo que supone su mayor caída mensual frente al billete verde desde julio, ya que los inversores anticipaban que una política fiscal expansiva y una relación tensa con el banco central japonés lastrarían la divisa.

* "Las primeras declaraciones de Takaichi como primera ministra sugieren que quiere calmar a los mercados y no exacerbar la debilidad del yen por el momento", dijo Francesco Pesole de ING.

* La nueva ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, declaró el miércoles que es necesario que el Gobierno y el Banco de Japón se coordinen para que las políticas económicas y monetarias sean eficaces.

* El Banco de Japón anunciará su decisión política el 30 de octubre.

Los futuros apuntan a un 20% de posibilidades de un alza de tasas de un cuarto de punto, hasta el 0,75%.

* El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, cotizaba por última vez a 99,07, subiendo otro 0,1% después de tres días consecutivos de ganancias.

* El presidente Donald Trump rechazó el martes una petición de los principales legisladores demócratas para reunirse hasta que termine el cierre del Gobierno estadounidense, que dura ya tres semanas.

* El estancamiento complica la tarea a la que se enfrenta la Fed en su reunión del 29 de octubre, pero aún se espera que el banco central estadounidense baje las tasas en 25 puntos básicos la próxima semana y de nuevo en diciembre según un sondeo de Reuters.

* El euro bajaba un 0,1% a US$1,1587, ya que la cumbre prevista entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, quedó en suspenso después de que Rusia rechazara un alto el fuego inmediato en Ucrania.

(Reporte de Samuel Indyk y Gregor Stuart Hunter; edición de Philippa Fletcher y Mark Heinrich. Editado en español por Natalia Ramos)