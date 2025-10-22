Dólar sigue avanzando después de tres días de alzas; libra cae

Por Hannah Lang y Samuel Indyk

NUEVA YORK/LONDRES, 22 oct (Reuters) -

La libra esterlina caía el miércoles después de que la inflación británica de septiembre se situara por debajo de las previsiones, mientras que el dólar cayó frente al yen japonés.

* La libra esterlina fue la divisa más débil el miércoles después de que la inflación se mantuviera inesperadamente en el 3,8%, por debajo de las expectativas de los economistas y del Banco de Inglaterra.

* La libra esterlina caía hasta un 0,5% frente al dólar.

El último retroceso fue del 0,17%, hasta 1,335.

* "Cuando el Banco de Inglaterra empezó a enviar señales de fortaleza recientemente, tenía la opinión, fuera de consenso, de que la inflación sería más fuerte de lo que esperaban los mercados o los economistas, y de momento no está siendo así", dijo Francesco Pesole, analista de divisas de ING.

* Los inversores están valorando en un 75% la posibilidad de que el Banco baje los tipos de interés a finales de año, frente al 46% anterior a los datos.

* El dólar se depreciaba un 0,05% y cotizaba a 151,865 yenes.

* Frente al dólar, el yen marcó mínimos de una semana el martes, ya que algunas fuentes dijeron a Reuters que la nueva Primera Ministra, Sanae Takaichi, está preparando un paquete de estímulo económico que probablemente supere los 13,9 billones de yenes (US$92.190 millones) del año pasado para ayudar a los hogares a hacer frente a la inflación.

* El yen ha perdido un 2,5% este mes mientras Takaichi se postulaba como primera ministra de Japón, marcando su mayor caída mensual frente al dólar desde julio, ya que los inversores anticipaban que la política fiscal expansiva y una relación tensa con el banco central de Japón pesarían sobre la divisa.

* "Las primeras declaraciones de Takaichi como primera ministra sugieren que quiere calmar a los mercados y no exacerbar la debilidad del yen por el momento", dijo Pesole de ING.

* Takaichi, partidaria de una política fiscal y monetaria flexible, dijo el martes que correspondía al Banco de Japón decidir los detalles de la política monetaria.

* El índice dólar, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de seis divisas, cotizaba por última vez a 98,932, un 0,044% menos, después de tres días consecutivos de ganancias.

* El presidente Donald Trump rechazó el martes una petición de los principales legisladores demócratas para reunirse hasta que termine el cierre del Gobierno estadounidense, que dura ya tres semanas.

* El euro subía un 0,03% a US$1,16, ya que la cumbre prevista entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, quedó en suspenso después de que Rusia rechazara un alto el fuego inmediato en Ucrania. (Reporte de Samuel Indyk y Gregor Stuart Hunter; edición de Philippa Fletcher y Mark Heinrich. Editado en español por Natalia Ramos y Juana Casas)