Dólar sube al inicio de 2026 tras su mayor caída anual en ocho años

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 2 ene (Reuters) - El dólar inició el viernes el año 2026 con una nota positiva, después de caer el año pasado frente a la mayoría de las divisas, mientras los operadores esperaban un aluvión de datos económicos estadounidenses la próxima semana, incluidos varios informes sobre el mercado laboral, para calibrar la trayectoria de las tasas de interés.

* La reducción de la diferencia de tasas de interés entre Estados Unidos y otras economías contribuyó a impulsar las fuertes ganancias frente al dólar de la mayoría de las principales divisas, con la excepción del yen japonés.

* La preocupación por el déficit fiscal estadounidense, la guerra comercial mundial y la inquietud por la independencia de la Reserva Federal hicieron mella en el billete verde, y es probable que estos problemas persistan hasta 2026.

* Los datos económicos de la semana que viene incluyen una serie de informes sobre el mercado laboral, que culminarán el viernes con el reporte sobre las nóminas del Gobierno, que debería dar una idea de hacia dónde podría moverse el costo del crédito de la Fed.

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de divisas, subía un 0,12% a 98,37 unidades, mientras que el euro bajaba un 0,11% a 1,1732 dólares.

* La actividad manufacturera de la zona euro cayó en diciembre a su nivel más bajo en nueve meses, según un sondeo. La divisa subió más de un 13% el año pasado, su mayor alza anual desde 2017.

* La libra cedía un 0,04% a 1,3465 dólares tras un avance del 7,7% en 2025, también su mayor salto anual desde 2017.

* Los mercados de Japón y China permanecieron cerrados el viernes, lo que propició un volumen de negociación ligero y escaso movimiento.

* Gran parte de la atención a principios de año se centrará en a quién elige el presidente estadounidense Donald Trump para ser el próximo presidente de la Fed, ya que el mandato del actual jefe Jerome Powell termina en mayo. Kevin Hassett es el favorito actual en el sitio de apuestas Polymarket.

* El yen perdía un 0,11% a 156,84 unidades por dólar tras subir menos de un 1% frente al billete verde en 2025. Se mantenía cerca del mínimo de 10 meses de 157,89 tocado en noviembre, que atrajo la atención de los responsables monetarios y planteó la perspectiva de una intervención.