Dólar sube ante el euro y el franco suizo, mercados esperan informe de empleo en EEUU

Por Chibuike Oguh

NUEVA YORK, 8 ene (Reuters) - El dólar subió el jueves contra el euro y el franco suizo, mientras los inversores esperan un crucial reporte de empleo que podría ayudar a evaluar el mercado laboral estadounidense y la probable trayectoria de las tasas de interés.

* Los datos publicados en la jornada mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó de forma moderada la semana pasada, en un contexto de despidos relativamente bajos.

* Las ofertas de empleo cayeron más de lo esperado en noviembre, mientras que las contrataciones se redujeron, según un informe del Departamento de Trabajo conocido el miércoles.

* "El mercado está buscando pruebas más definitivas de hacia dónde se dirige la economía», dijo Marvin Loh, de State Street en Boston. «El consenso es que el dólar seguirá debilitándose a partir de ahora, dado que todavía se esperan recortes de tasas de la Reserva Federal".

* El dólar ganaba un 0,13% frente a su par japonés, a 156,965 yenes.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, subía un 0,2% a 98,922 unidades, tras tocar su máximo desde el 10 de diciembre.

* Los operadores prevén al menos dos recortes de tasas de la Fed este año, aunque la entidad, dividida, indicó en diciembre que sólo habría una rebaja en 2026.

* Se espera que el banco central estadounidense mantenga las tasas estables en su reunión de este mes. El mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed termina en mayo.

* El euro bajaba un 0,21%, a 1,16510 dólares, tras perder un 0,45% en las dos últimas sesiones.

* La moneda estadounidense avanzaba un 0,21%, a 0,79935 unidades, frente al franco suizo.

* El dólar australiano declinaba un 0,38%, a 0,66945 dólares, justo por debajo del máximo de 15 meses tocado esta semana. El yuan se apreciaba un 0,15%, a 6,984 unidades por dólar.

(Reporte de Stefano Rebaudo y Ankur Banerjee; editado en español por Javier López de Lérida y Carlos Serrano)