Dólar sube ante renovados temores por inflación; mercados reducen apuestas por recortes de tasas

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss y Niket Nishant

NUEVA YORK/LONDRES, 3 mar (Reuters) - El dólar registró fuertes ganancias el martes, alcanzando máximos de varios meses frente al euro, la libra esterlina y el yen, ya que las tensiones en Oriente Medio alimentaron las expectativas de una inflación mundial prolongada y generaron una amplia demanda de activos refugio.

* Sin embargo, a medida que las acciones estadounidenses redujeron sus pérdidas por la tarde, el dólar recortó sus alzas.

* Un aumento en los precios del crudo ha llevado a los operadores a reevaluar la probabilidad y el momento de los recortes de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales.

* El alza de los costos energéticos amenaza con elevar los precios al consumidor, especialmente en las economías que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo, lo que hace que los responsables monetarios sean más cautelosos a la hora de relajar las condiciones financieras demasiado pronto.

* En el cuarto día de la guerra, las fuerzas israelíes y estadounidenses bombardearon objetivos en todo Irán el martes, lo que provocó ataques de represalia iraníes en el Golfo Pérsico a medida que el conflicto se extendía al Líbano.

* En ese contexto, Estados Unidos se considera cada vez más un refugio relativamente seguro, respaldado por su mayor grado de autosuficiencia energética y datos económicos generalmente resilientes, según algunos analistas. Esto se mantiene, aunque la reciente volatilidad del mercado y los cambios en las alineaciones geopolíticas han suscitado un debate sobre la durabilidad de la condición de refugio del dólar a largo plazo.

* Por la tarde en Nueva York, el dólar se apreció frente al euro, que cayó un 0,6% a US$1,1616. Más temprano en la sesión, el euro tocó su nivel más bajo desde finales de noviembre.

* El presidente Donald Trump dijo que la guerra podría continuar durante semanas y que no estaba claro quién estaba al mando en Irán tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intentó disipar las preocupaciones sobre el cronograma, declarando a Fox News que no sería una "guerra interminable".

* Frente al yen, el dólar subió un 0,2% a 157,61 yenes tras alcanzar su máximo desde el 23 de enero, cuando se informó que la Reserva Federal de Nueva York revisó la tasa del par dólar/yen.

* La libra esterlina cedió un 0,3% a US$1,3361, alcanzado un piso desde diciembre más temprano. La moneda ya se encontraba debilitada debido a las dificultades económicas y políticas internas.

* El índice dólar, que compara a la moneda estadounidense con una cesta de divisas, subía un 0,5% a 98,995, tras alcanzar previamente un máximo de más de tres meses. (Reporte de Niket Nishant en Londres, Rocky Swift en Tokio, Rae Wee en Singapur y Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York; Editado en Español por Manuel Farías)