Dólar sube antes del dato de empleo en EEUU y del fallo del Supremo sobre aranceles de Trump

Por Joice Alves

LONDRES, 9 ene (Reuters) -

El dólar subía el viernes, mientras los mercados esperan un nuevo informe de empleo en Estados Unidos y se preparan para una próxima decisión de la Corte Suprema sobre el uso de los poderes arancelarios de emergencia del presidente Donald Trump.

* El inminente informe de nóminas no agrícolas de diciembre disipará gran parte de la niebla de datos resultante del cierre del Gobierno del año pasado, pero los analistas dijeron que los matices en las cifras pueden hacer poco para aclarar el camino de las tasas de interés.

* "Después de la fuerte venta del dólar el año pasado, el billete verde todavía parece sobrevendido, por lo que una sorpresa al alza para las nóminas de hoy podría desencadenar una gran reacción en el dólar", dijo Kathleen Brooks, de XTB. * El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, cayó un 9,4% en 2025, su mayor descenso anual desde 2017. En su última cotización ganaba un 0,17%, a 99,04 unidades, tras tocar un pico de un mes. * La Suprema podría emitir un fallo más tarde en el día sobre si Trump puede invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. Esto corre el riesgo de poner patas arriba la política comercial de Estados Unidos y echar por tierra meses de negociaciones con países socios.

* Si la decisión va en contra de Trump, ejecutivos de empresas, agentes de aduanas y abogados comerciales se preparan para una posible lucha para asegurar reembolsos de unos 150.000 millones de dólares por parte de Washington.

* El euro

cedía un 0,13%, a 1,1643 dólares, tras conocerse que las exportaciones alemanas cayeron de forma inesperada en noviembre, al descender los envíos a otros países de la Unión Europea y a Estados Unidos, mientras que la producción industrial aumentó pese a las expectativas de descenso. * Frente al yen, el dólar avanzaba por cuarto día consecutivo, alcanzando su nivel más alto desde el 22 de diciembre. En su última cotización se apreciaba un 0,45%, a 157,57 unidades.

(Reporte de Joice Alves en Londres y Gregor Stuart Hunter en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)