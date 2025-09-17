Dólar sube desde mínimos de cuatro años frente al euro a la espera de decisión de la Fed

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 17 sep (Reuters) - El dólar subía frente al euro el miércoles, recuperándose del mínimo de cuatro años alcanzado en la sesión anterior, mientras los inversores aguardaban la ampliamente esperada baja de tasas de interés de la Reserva Federal más tarde en el día.

* El euro bajaba un 0,2% frente al dólar, a US$1,18485, tras haber alcanzado un máximo de US$1,18785 el martes, su nivel más alto desde septiembre de 2021.

* El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis monedas, subía un 0,1% a 96,76.

* La Fed comenzó una reunión de dos días el martes con el nuevo gobernador Stephen Miran uniéndose a las deliberaciones, y una segunda responsable política en la mesa que aún se enfrenta a los esfuerzos del presidente Donald Trump para destituirla.

* Un tribunal federal de apelaciones bloqueó el lunes el despido de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, allanando el camino para que la funcionaria, designada por el expresidente Joe Biden, participe en la reunión de política de esta semana.

* Los mercados esperan un recorte de tasas de 25 puntos básicos el miércoles, ya que los datos del mercado laboral, que se están suavizando rápidamente, han sido el principal motor del aumento de las apuestas de relajación en las últimas semanas. * Por su parte, la libra esterlina cotizaba a US$1,36515, sin grandes cambios, cerca de sus máximos de 2 meses y medio, después de que los datos de la inflación británica se ajustaran a las expectativas.

* El yen japonés se apreció hasta 146,205 unidades por dólar, su nivel más alto en ocho semanas, antes de la reunión del Banco de Japón, en la que se espera que el banco central mantenga intactos los tipos de interés. Frente al yen, el dólar caía un 0,13%, hasta 146,285.

(Reporte de Stefano Rebaudo; edición de Jacqueline Wong, Kim Coghill y Muralikumar Anantharaman y Gareth Jones. Editado en español por Natalia Ramos y Juana Casas)