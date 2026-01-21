Dólar sube después de que Trump descarte una acción militar en Groenlandia

Por Stefano Rebaudo y Kevin Buckland

21 ene (Reuters) -

El dólar subía desde mínimos de tres semanas frente al euro y el franco suizo el miércoles, mientras los inversores digerían el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos, después de que sus amenazas arancelarias provocaron una amplia venta de activos estadounidenses en la víspera.

* El dólar subía levemente frente a sus principales rivales tras el discurso de Trump, en el que descartó una acción militar en Groenlandia, pero dijo que buscaba negociaciones inmediatas para discutir un acuerdo para adquirir la isla del norte.

* El euro bajaba un 0,17% a US$1,17, tras haber subido más de un 1% en las dos últimas sesiones. El martes alcanzó los US$1,1770, su nivel más alto desde el 30 de diciembre.

* El franco suizo, moneda refugio, bajaba un 0,47%, a 0,7934 unidades por dólar, tras haber ganado cerca de un 1,5% entre el lunes y el martes.

* "Está claro que no estamos ante el final de esta saga, pero cualquier uso de la fuerza provocaría un cisma irreparable entre Estados Unidos y Europa", dijo Adam Button, analista jefe de divisas de investingLive.

"No parece que (Trump) esté en Davos para dar ningún ultimátum real".

* El anuncio hecho el martes por el fondo de pensiones danés AkademikerPension de que vendería su participación de unos US$100 millones en bonos del Tesoro estadounidense para finales de mes aumentó las especulaciones sobre nuevas ventas por parte de inversores extranjeros.

* El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, dijo el miércoles que estaba trabajando "entre bastidores" para abordar las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados europeos.

* La corona sueca alcanzó un nuevo máximo de 4 años frente al dólar, situándose en 10,099 unidades por dólar, ya que los inversores se decantaron por los países con bajos niveles de deuda.

* El dólar se mantuvo estable frente a la moneda japonesa, que se enfrentó a su propia liquidación después de que el lunes la primera ministra Sanae Takaichi convocó a elecciones anticipadas para el 8 de febrero y prometió medidas para relajar la política fiscal.

* El yen bajaba ligeramente frente al dólar a 158,255 unidades por dólar. Los inversores siguieron de cerca la evolución de los bonos gubernamentales japoneses (JGB), que se vieron muy afectados a principios de semana, pero repuntaron el miércoles. (Editado en español por Carlos Serrano y Juana Casas)