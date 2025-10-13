Dólar sube frente a pares por la desescalada retórica de Trump

Por Chibuike Ogwah y Amanda Cooper

NUEVA YORK/LONDRES, 13 oct (Reuters) - El dólar subía frente a sus principales pares el lunes, después de que un cambio en la retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajó la temperatura de la tensión comercial con China, mientras que los acontecimientos políticos en Francia y Japón presionaban al euro y al yen.

* El dólar se fortalecía un 0,78%, a 0,805 francos suizos, después de haber perdido terreno en la sesión anterior tras el anuncio de Trump de imponer aranceles del 100% a China.

* La ofensiva revivió los malos recuerdos del despliegue de aranceles generalizados por parte de Trump en el Día de la Liberación en abril y que provocó una caída masiva de acciones y criptomonedas el viernes.

* Tras anunciar los aranceles del 100% el viernes, Trump dijo el domingo: "¡No se preocupen por China, todo irá bien! El altamente respetado presidente Xi acaba de tener un mal momento", publicó en su plataforma Truth Social. "Él no quiere una Depresión para su país, y yo tampoco. ¡¡¡EEUU quiere ayudar a China, no hacerle daño!!!".

* El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el lunes que confiaba en que el enfrentamiento podría "desescalarse".

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba un 0,27%, a 99,32 unidades, recuperándose de los descensos de fines de la semana pasada.

* El euro caía un 0,43%, a US$1,1564, después de que se conoció el domingo el nuevo gabinete del primer ministro francés, Sebastien Lecornu, donde Roland Lescure -un aliado cercano al presidente Emmanuel Macron- fue nombrado de nuevo como ministro de Finanzas.

* Frente al yen, el dólar avanzaba un 0,81%, a 152,36 unidades. (Editado en español por Carlos Serrano)