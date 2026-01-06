Dólar sube frente a sus pares con los inversores a la espera de datos en EEUU

Por Chibuike Oguh y Alun John

NUEVA YORK/LONDRES, 6 ene (Reuters) - El dólar se apreció frente a sus principales pares el martes, con el euro lastrado por datos de inflación más moderados, aunque los movimientos eran leves, y los inversores se centraron en cómo los próximos datos arrojarán luz sobre las perspectivas de la política monetaria de Estados Unidos.

* El impacto de la sorpresiva captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro durante el fin de semana fue de corta duración en la mayoría de las clases de activos, especialmente en las divisas.

* "El enfoque principal ha sido cómo reaccionaría inicialmente el mercado a las noticias de Venezuela con el potencial de una escalada y con más riesgos potenciales (...) pero no estamos viendo ningún ánimo de aversión al riesgo en el mercado y eso es alentador porque parece que se está lidiando en un entorno aislado", dijo Amo Sahota, director de Klarity FX.

* El dólar subió un 0,49% a 0,795 francos suizos y un 0,14% a 156,6 yenes.

* Los mercados también están asimilando los comentarios divergentes de los funcionarios de la Reserva Federal sobre la trayectoria de la política monetaria este año.

* Los cambios en las tasas de interés de la Fed deberán ajustarse con precisión a los próximos datos, dados los riesgos para los objetivos de desempleo e inflación de la Fed, dijo el martes el presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, quien no tiene derecho a voto en el comité de fijación de tasas de la Fed este año.

* El gobernador de la Fed Stephen Miran, cuyo mandato finaliza a finales de enero, dijo el martes que el banco central estadounidense necesita recortar las tasas de interés de forma drástica este año para mantener la economía en marcha.

* Además, el jefe de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, miembro con derecho a voto del comité de fijación de tasas de la Fed este año, declaró a la CNBC el lunes que ve el riesgo de que la tasa de desempleo se dispare.

* El euro bajó un 0,26% a 1,169 dólares, cediendo las pequeñas ganancias iniciales después de que datos mostraron que la inflación se desaceleró más de lo esperado en Alemania y Francia en diciembre.

* La libra esterlina caía por la misma razón, ya que los operadores consideraban que los datos de inflación británicos podrían seguir un patrón similar a los de la zona euro. Cerró con una baja de un 0,37% a 1,3504 dólares, aunque tras alcanzar un máximo de casi cuatro meses frente al dólar y al euro más temprano ese mismo día.

* El índice dólar, que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, subió un 0,19% a 98,57.

(Reporte de Chibuike Ogur; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)