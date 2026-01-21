Dólar sube frente al euro y al franco suizo mientras inversores esperan discurso de Trump

Por Stefano Rebaudo y Kevin Buckland

21 ene (Reuters) -

El dólar subía el miércoles desde mínimos de tres semanas frente al euro y el franco suizo, mientras los inversores esperan el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos, después de que sus amenazas arancelarias provocaron una liquidación de activos estadounidenses.

* El crecimiento será la prioridad de la presidencia estadounidense del Grupo de los 20 países industrializados, dijo el miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tras instar a los socios europeos a esperar hasta que el presidente Trump se dirija a ellos.

* El lunes, las renovadas amenazas arancelarias de Trump contra los aliados europeos por Groenlandia provocaron una repetición del llamado "Vender Estados Unidos", surgido tras los anuncios de aranceles en abril.

* El euro avanzó más de un 1% en las dos últimas sesiones y el miércoles bajaba un 0,15%, a 1,1710 dólares.

El martes tocó los 1,177 dólares, su nivel más alto desde el 30 de diciembre. * Un activo de refugio como el franco suizo caía un 0,3%, a 0,7922 unidades por dólar, tras haber ganado cerca de un 1,5% entre el lunes y el martes. * "El siguiente paso en la saga 'Groenlandia o la ruina' es ver si se puede llegar a un terreno común, como la administración conjunta de Groenlandia por parte de la OTAN, empezando en Davos esta semana", dijo Thierry Wizman, estratega global de divisas y tipos de Macquarie Group. * El yen también está contra las cuerdas después de que la rentabilidad de la deuda pública japonesa alcanzó máximos históricos ante la preocupación de los inversores por la generosidad fiscal de la primera ministra, Sanae Takaichi, que busca ampliar su mandato en las elecciones anticipadas del mes que viene. * La moneda nipona tocó un mínimo histórico de 200,19 unidades por franco suizo el martes y se mantenía cerca de ese nivel en la sesión, a 199,21. Ante el euro caía a 184,9 unidades, muy cerca del mínimo histórico de 185,575 de hace una semana.

