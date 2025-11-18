Dólar sube frente al yen ante la preocupación por la política fiscal japonesa y los datos en EEUU

(Actualiza con cotizaciones por la tarde en Nueva York)

Por Laura Matthews

18 nov (Reuters) - El dólar subió el martes, tras haber tocado un máximo de nueve meses y medio frente al yen, y se apreció ligeramente frente al euro, mientras los inversores se mostraban preocupados por la situación fiscal de Japón y esperaban los datos estadounidenses para conocer el próximo movimiento de la Reserva Federal.

* Datos de la Reserva Federal de Cleveland mostraron que 39.000 estadounidenses fueron notificados con antelación de despidos el mes pasado, y un informe de ADP Research mostró que los empleadores recortaron 2.500 puestos de trabajo a la semana en promedio durante las cuatro semanas que terminaron el 1 de noviembre.

* Los inversores siguen preocupados por el debilitamiento de la economía estadounidense, pero las expectativas de recortes de las tasas de interés siguen retrocediendo.

* "Todo se debe a la falta de datos. No envidio en absoluto a la Fed. Están atrapados", afirmó Michael Boutros, estratega técnico sénior de StoneX. "Si analizamos el mercado sobre el papel, realmente no hay justificación para un recorte de los tipos en este momento".

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, avanzó un 0,02%, a 99,55 unidades, tras romper el lunes una racha de cuatro días a la baja.

* El yen bajó un 0,2% ante su par estadounidense, a 155,58 unidades. En la sesión de Nueva York, alcanzó 155,73 unidades, su nivel más bajo desde el 3 de febrero.

* Aunque el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, señaló la posibilidad de subir las tasas de interés tan pronto como el mes que viene, la primera ministra, Sanae Takaichi, expresó su descontento con la idea e instó a la entidad a cooperar con los esfuerzos del Gobierno para reflotar la economía.

* Los inversores están a la espera de los datos económicos de Estados Unidos, tras el cierre del Gobierno más largo del que se tiene constancia, con el informe de empleo de septiembre previsto para el jueves.

* El euro bajó un 0,07%, a 1,1584 dólares, mientras que el franco suizo, una moneda de refugio, cotizaba en 0,7990 por dólar.

* Entre las criptomonedas, el bitcoin subió un 1,50% a 93.178,93 dólares, mientras que el ethereum subió un 4,7% a 3.148,57 dólares. (Reporte adicional de Gregor Stuart Hunter; editado en español por Carlos Serrano y Daniela Desantis)