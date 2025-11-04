Dólar sube mientras operadores mejoran perspectivas de tasas y baja apetito por riesgo

Por Amanda Cooper

LONDRES, 4 nov (Reuters) - El dólar rondaba el martes su nivel más alto en tres meses, después de que una dividida LA NACION obligó a los operadores a frenar sus apuestas de recortes de tasas de interés, mientras que el yen se fortalecía tras las advertencias verbales de las autoridades de Tokio.

* La libra esterlina caía un 0,45% y rondaba sus mínimos de abril, a US$1,3081, después de que la ministra de Economía británica, Rachel Reeves, dijo en un inusual discurso previo a su presupuesto de noviembre que deberá tomar "decisiones difíciles", dando a entender que se avecinan posibles alzas generales de impuestos.

* El sentimiento general del mercado es mucho más sombrío, con las acciones a la baja y los bonos del Estado atrayendo la demanda, mientras que las divisas de refugio como el yen y el franco suizo cotizaban firmes.

* Las autoridades de la Fed siguieron ofreciendo opiniones contrapuestas sobre la situación de la economía y los riesgos a los que se enfrenta, en ausencia de datos económicos suspendidos debido al cierre del Gobierno.

* La Fed rebajó las tasas la semana pasada, pero su presidente, Jerome Powell, sugirió que podría tratarse del último recorte del año. Los operadores valoran ahora en un 65% la posibilidad de una reducción en diciembre, frente al 94% de una semana antes, según mostró CME FedWatch.

* Este cambio en las expectativas a corto plazo ha impulsado al dólar. El euro cedía un 0,1%, a US$1,151, cerca de su mínimo en tres meses.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, superó las 100 unidades por primera vez desde principios de agosto y se situaba en su última cotización en 99,822.

* El yen ganaba un 0,3% frente al dólar, a 153,66 unidades, después de tocar un máximo de ocho meses y medio.

