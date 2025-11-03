Dólar sube mientras se ensombrecen las perspectivas de recorte de tasas

El dólar subió el lunes a máximos de tres meses frente al euro, ampliando sus ganancias de la semana pasada por las dudas sobre las perspectivas de otro recorte de tasas de la Fed este año.

La Reserva Federal bajó las tasas de interés 25 puntos básicos la semana pasada, como se esperaba, pero el presidente Jerome Powell señaló que podría ser el último recorte de este año, citando el riesgo de cambios sin una visión más clara de la economía.

Si no fuera por el actual cierre de la Administración estadounidense, los datos publicados esta semana, incluidas las nóminas no agrícolas, habrían contribuido a mejorar la situación.

A falta de publicaciones gubernamentales, a los inversores les quedan limitadas fuentes no gubernamentales de datos económicos, incluidos los datos de empleo de ADP, para calibrar la salud de la economía estadounidense.

El euro, que llegó a caer hasta 1,1505 dólares frente al dólar, su nivel más bajo desde el 1 de agosto, recortó pérdidas y bajó un 0,1%, a 1,152225 dólares, después de que datos mostraron que el sector manufacturero estadounidense se contrajo por octavo mes consecutivo en octubre.

Los nuevos pedidos se mantuvieron débiles y los proveedores tardaron más en entregar los materiales a las fábricas en un contexto de aranceles sobre los bienes importados.

El dólar subió un 0,4%, a 0,80755 francos suizos, su máximo desde mediados de agosto.

Frente al yen el dólar subió un 0,1%, a 154,19 yenes, languideciendo cerca de mínimos de ocho meses y medio, presionado por los amplios diferenciales de tasas de interés.

La criptomoneda bitcóin bajó un 2,6% a 107.152 dólares. (Reporte de adicional de Alun John y Rae Wee; editado en español por Ricardo Figueroa, Carlos Serrano y Juana Casas)