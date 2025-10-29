Dólar sube por comentarios de Powell que frenan las apuestas a alzas de tasas

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 29 oct (Reuters) - El dólar subió el miércoles después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, contravino los pronósticos del mercado de una nueva baja de las tasas de interés en la reunión de diciembre del banco central estadounidense, después bajar los tipos como se esperaba.

* El recorte de tipos del miércoles suscitó la disidencia de dos responsables de política monetaria. El gobernador Stephen Miran volvió a pedir una mayor reducción de los costos de endeudamiento y el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, se mostró partidario de no realizar ninguna baja debido a la inflación.

* "La discrepancia de Schmid es de línea dura, lo que refleja el ánimo de algunos funcionarios de la Fed, por lo que podría haber cierta presión sobre Powell para frenar las expectativas del mercado de un recorte en diciembre", dijo Adam Button, analista jefe de divisas de investingLive.

* Powell dijo que los funcionarios del banco central de Estados Unidos han tenido dificultades para llegar a un consenso sobre lo que está por venir para la política monetaria y que los mercados financieros no deben asumir que habrá otro recorte de tasas de interés a fin de año.

* Las probabilidades de un recorte en la reunión de diciembre de la Reserva Federal se situaban ahora en el 62%, frente al 85% del miércoles.

* El banco central estadounidense anunció además que reanudará las compras limitadas de valores del Tesoro, después de que los mercados monetarios mostraron señales de que la liquidez empezaba a escasear, una situación que la Fed se ha comprometido a evitar.

* El índice del dólar subía un 0,63%, a 99,28, y el euro bajaba un 0,56%, a US$1,1585.

* Se espera que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Japón mantengan las tasas de interés el jueves.

* El yen japonés caía un 0,56% frente al dólar, situándose en 152,86 unidades por dólar. (Reporte de Karen Brettell; Reporte adicional de Kevin Buckland y Alun John. Editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)