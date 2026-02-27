Dólar sube por datos EEUU y se encamina a su primera ganancia mensual desde octubre

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 27 feb (Reuters) - El dólar subía el viernes tras conocerse los datos sobre los precios al productor de enero, que fueron más altos de lo esperado, y ante la preocupación por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

* El índice de precios al productor para la demanda final subió un 0,5% el mes pasado, tras avanzar un 0,4% revisado a la baja en diciembre. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPP subiría un 0,3% tras el aumento del 0,5% registrado en diciembre

* "Existe una profunda inquietud en los mercados sobre la inflación y el crecimiento en lo que va de 2026", afirmó Adam Button, analista jefe de divisas de investingLive. "Existe la expectativa de que la inflación se moderará, pero eso no se refleja en las cifras"

* El índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, subió un 0,06% a 97,79 unidades, mientras que el euro se mantuvo estable durante la jornada en 1,1797 dólares

* El índice dólar se encamina hacia una ganancia mensual del 0,64%, su primer aumento mensual desde octubre. El euro va camino de registrar una pérdida del 0,42%, su primer mes a la baja desde octubre

* Frente al yen japonés, el dólar se fortalecía un 0,03% a 156,16 unidades. La moneda estadounidense se encamina hacia una ganancia del 0,9% frente al yen este mes

* Los representantes de Estados Unidos e Irán avanzaron el jueves en las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, informó el mediador Omán, pero no hay indicios de un progreso que pueda evitar posibles ataques estadounidenses en medio de una enorme concentración militar

* En tanto, los gobernantes talibanes de Afganistán dijeron el viernes que estaban dispuestos a negociar, después de que Pakistán bombardeó a sus fuerzas en las principales ciudades y decenas de soldados murieron en los enfrentamientos más graves entre los antiguos aliados convertidos ahora en enemigos

* La libra esterlina caía un 0,22% a 1,3451 dólares, y se encaminaba a romper tres meses consecutivos de ganancias con una caída del 1,75% en febrero. (Reporte de Karen Brettell, reporte adicional de Rae Wee en Singapur. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)