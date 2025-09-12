Dólar sube por posicionamiento inversores, pero panorama se mantiene bajista

Por Samuel Indyk y Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK/LONDRES, 12 sep (Reuters) - El dólar subía el viernes, un día después de caer ante el aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo y el modesto repunte de la inflación, mientras los inversores esperan que la Reserva Federal recorte las tasas de interés la próxima semana tras una pausa de nueve meses.

* El billete verde avanzaba un 0,3% a 147,66 yenes, camino de su mayor ganancia porcentual en 10 días, tras tres semanas consecutivas de subidas.

* El dólar se fortaleció el viernes después de que un comunicado conjunto entre Estados Unidos y Japón afirmara que los tipos de cambio deberían ser "determinados por el mercado" y que el exceso de volatilidad y las fluctuaciones desordenadas en los tipos de cambio eran indeseables.

* El índice dólar ganaba un 0,1%, hasta 97,69, pero seguía en camino de registrar una caída semanal inferior al 0,1%, su segundo descenso semanal seguido.

* Datos que mostraron una caída en la confianza del consumidor estadounidense por segundo mes consecutivo en septiembre lastraron ligeramente al dólar.

* La Universidad de Michigan publicó el viernes que su Índice de Confianza del Consumidor cayó a 55,4 este mes, su nivel más bajo desde mayo, desde una lectura final de 58,2 en agosto. Los economistas encuestados por Reuters esperaban una lectura de 58,0, con pocos cambios respecto al mes previo.

* El jueves, datos mostraron el mayor incremento semanal en cuatro años en el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo. Esto eclipsó las cifras de inflación al consumidor de agosto en Estados Unidos, que mostraron un aumento de los precios al ritmo más rápido en siete meses, pero con incrementos aún modestos y en línea con las expectativas.

* Aunque los datos mixtos podrían añadir algunas aristas a las deliberaciones sobre política monetaria de la Reserva Federal la semana próxima, la atención de los inversores se centra por ahora en las perspectivas de recorte de tasas.

* El euro bajaba menos de un 0,1%, a US$1,1724 tras subir la víspera, ya que los operadores frenaron sus apuestas a otro recorte de tasas del Banco Central Europeo este ciclo y ahora ven la probabilidad de otro movimiento en menos del 50%.

* El BCE mantuvo el jueves su tasa de interés oficial en el 2% por segunda vez consecutiva, y su presidenta, Christine Lagarde, afirmó que el banco se encuentra en una "buena situación", añadiendo que los riesgos para la economía están más equilibrados que antes. (Reporte de Samuel Indyk y Gregor Stuart Hunter; Edición de Sam Holmes, Kim Coghill y Joe Bavier. Editado en español por Natalia Ramos)