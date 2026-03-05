Dólar sube porque la guerra se intensifica e impulsa demanda de activos de refugio

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 5 mar (Reuters) - El dólar ‌se recuperó el jueves ‌tras ⁠un breve retroceso desde máximos de tres meses, ya que la escalada del conflicto en Oriente Medio mantenía a los inversores en ​vilo y ⁠provocaba ⁠una huida hacia activos refugio.

Las esperanzas de una desescalada dieron paso a una ​nueva ola de incertidumbre, cuando Irán advirtió que Washington "lamentaría amargamente" el hundimiento ‌de un buque de guerra iraní frente a ​Sri Lanka.

El conflicto entró en ​su sexto día con bombardeos más intensos, mientras que Irán prometió tomar represalias en cualquier lugar ante un ataque estadounidense contra un barco a miles de kilómetros de la zona de batalla. Esto mantenía al dólar en una posición favorable, dejando al euro con ​una caída del 0,4%, a 1,158 dólares, y del 0,3% para la libra esterlina, a 1,3326 dólares.

El índice ⁠dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis monedas, sumó un 0,5%, a ‌99,26 unidades.

* "La desdolarización fue un tema recurrente el año pasado, y quizás incluso parte del anterior. Todos miraban hacia otro lado. La gente se preguntaba: ¿es el dólar realmente una reserva de valor?", dijo Elisabeth Colleran, codirectora del equipo de deuda de mercados emergentes de Loomis Sayles.

* "Pero esta semana, con mayor volatilidad y mayor riesgo, el ‌dólar ciertamente se recuperó y todas las divisas, incluido el euro, se ven presionadas", ⁠agregó.

* A medida que la turbulencia desencadenó una huida hacia activos seguros, ‌la renovada preocupación por la inflación enturbió las perspectivas, provocando ⁠que algunos refugios tradicionales se comportaran de forma impredecible, ⁠lo que obligó a los inversores a reevaluar qué ofrece realmente protección.

* El dólar se ha apreciado casi un 1,5% en la semana, en camino de su mayor ganancia semanal desde noviembre de 2024. Es uno de los pocos ganadores en ‌unas sesiones volátiles que han arrastrado a ​la baja a las acciones, los bonos y, en ocasiones, incluso a los metales preciosos. * El billete verde se apreció un 0,5% frente al yen, a 157,78 unidades. (Reporte adicional de Rae Wee en ‌Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)