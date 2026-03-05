Dólar sube porque la guerra se intensifica e impulsa demanda de activos de refugio
Por Gertrude Chavez-Dreyfuss
NUEVA YORK, 5 mar (Reuters) - El dólar se recuperó el jueves tras un breve retroceso desde máximos de tres meses, ya que la escalada del conflicto en Oriente Medio mantenía a los inversores en vilo y provocaba una huida hacia activos refugio.
Las esperanzas de una desescalada dieron paso a una nueva ola de incertidumbre, cuando Irán advirtió que Washington "lamentaría amargamente" el hundimiento de un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka.
El conflicto entró en su sexto día con bombardeos más intensos, mientras que Irán prometió tomar represalias en cualquier lugar ante un ataque estadounidense contra un barco a miles de kilómetros de la zona de batalla. Esto mantenía al dólar en una posición favorable, dejando al euro con una caída del 0,4%, a 1,158 dólares, y del 0,3% para la libra esterlina, a 1,3326 dólares.
El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis monedas, sumó un 0,5%, a 99,26 unidades.
* "La desdolarización fue un tema recurrente el año pasado, y quizás incluso parte del anterior. Todos miraban hacia otro lado. La gente se preguntaba: ¿es el dólar realmente una reserva de valor?", dijo Elisabeth Colleran, codirectora del equipo de deuda de mercados emergentes de Loomis Sayles.
* "Pero esta semana, con mayor volatilidad y mayor riesgo, el dólar ciertamente se recuperó y todas las divisas, incluido el euro, se ven presionadas", agregó.
* A medida que la turbulencia desencadenó una huida hacia activos seguros, la renovada preocupación por la inflación enturbió las perspectivas, provocando que algunos refugios tradicionales se comportaran de forma impredecible, lo que obligó a los inversores a reevaluar qué ofrece realmente protección.
* El dólar se ha apreciado casi un 1,5% en la semana, en camino de su mayor ganancia semanal desde noviembre de 2024. Es uno de los pocos ganadores en unas sesiones volátiles que han arrastrado a la baja a las acciones, los bonos y, en ocasiones, incluso a los metales preciosos. * El billete verde se apreció un 0,5% frente al yen, a 157,78 unidades. (Reporte adicional de Rae Wee en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)