Dólar sube tras alza de los precios al productor en EEUU

Por Saqib Iqbal Ahmed

NUEVA YORK, 14 ago (Reuters) - El dólar estadounidense subió con fuerza el jueves tras conocerse que los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en julio, en un contexto de un repunte de los costos de servicios y bienes, lo que augura un alza más general de los precios en los próximos meses.

* El dato de la inflación al por mayor sigue a la publicación el martes de una subida de los precios al consumidor en julio menor de lo que se temía, lo que animó a los operadores a aumentar las apuestas a recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en los próximos meses.

* Si bien los datos del jueves no alteraron los argumentos a favor de un recorte de tasas en septiembre, sí hicieron temer que los aranceles puedan seguir agitando la inflación en los próximos meses y cambiar el curso de la reducción del costo del crédito para el resto del año.

* También perjudicó a los argumentos a favor de que la Reserva Federal reanude el recorte de tasas con una baja de 50 puntos básicos en septiembre, algo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió en una entrevista el miércoles.

* "Creo que eso nunca fue particularmente probable, pero presumiblemente este informe del IPP (índice de precios al productor) lo echa por tierra", dijo Matt Weller, jefe global de estudios de mercado de StoneX.

* Un recorte de tasas de medio punto en la reunión de septiembre de la Fed no está justificado por el estado actual de la economía, con el país cerca del pleno empleo, la inflación por sobre el objetivo del 2% de la Fed y las empresas aún en la fase inicial de adaptación a los mayores impuestos a la importación, dijo el jueves el presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem.

* El índice del dólar, que mide la divisa frente a una cesta de pares, subió un 0,5%, a 98,25 puntos. El euro se debilitó un 0,5%, a US$1,16413, mientras que la libra esterlina cedió un 0,3%, a US$1,35325.

* El dólar, que había caído frente al yen en los primeros compases de la sesión después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sugirió que el Banco de Japón necesita volver a subir los tipos pronto, revirtió su tendencia y ganó un 0,3%, a 147,87 yenes. (Reporte de Kevin Buckland en Tokio y Lucy Raitano en Londres. Editado en español por Natalia Ramos)