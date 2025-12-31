Dólar sube tras dato empleo EEUU, pero cotiza en baja en 2025

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 31 dic (Reuters) - El dólar subía el miércoles, pero se dirigía a su mayor caída anual desde 2017, ya que los recortes de tasas de interés, las preocupaciones fiscales y la errática política comercial de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump impulsaron a los mercados de divisas en 2025.

* Es probable que esos temas se mantengan en 2026, lo que sugiere que el nefasto desempeño del dólar podría extenderse y apuntalar el comportamiento de algunos de sus pares, incluidos el euro y la libra esterlina, que han logrado importantes ganancias este año.

* El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada al nivel más bajo en un mes, pero es probable que la tasa de desocupación se haya mantenido alta en diciembre por la atonía de la contratación.

* Las peticiones iniciales de subsidios estatales por desempleo cayeron 16.000, a 199.000 según cifras ajustadas por estacionalidad, en la semana que finalizó el 27 de diciembre, informó el Departamento de Trabajo.

* "Los datos de solicitudes de subsidio de desempleo son ruidosos, pero especialmente en época de vacaciones, a pesar del ruido, son los mejores datos que tenemos sobre la salud del mercado laboral", dijo Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management en Menomonee Falls, Wisconsin.

* A los males del dólar se suman las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal con Trump, quien dijo que planea anunciar su elección para el próximo presidente del banco central en algún momento de enero, en sustitución de Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo y que se ha enfrentado a constantes críticas del presidente.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a otras seis monedas principales, subía un 0,27% a 98,50 unidades, mientras que el euro bajaba un 0,21% a 1,1721 dólares. El índice ha bajado un 9% en 2025, mientras que el euro ha subido un 13%.

* La libra caía un 0,45% a 1,3401 dólares en la última jornada bursátil del año, para registrar un alza del 7% en el año.

* Otras divisas europeas también han repuntado en 2025. El franco suizo ha subido un 14% y la corona sueca un 20%.

* El yen japonés es una de las pocas divisas que no aprovechó la debilidad del dólar en 2025, manteniéndose prácticamente plano incluso cuando el Banco de Japón subió las tasas dos veces durante el año, una en enero y otra a principios de este mes.

* El miércoles, el yen se debilitaba ligeramente a 156,96 unidades por dólar, manteniéndose cerca de los niveles que suscitaron preocupación por la intervención y las severas medidas de contención de las autoridades de Tokio.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin se encaminaba a cerrar el año con una caída del 6%, su primer descenso anual desde 2022. Su último precio era de 88.021 dólares, alrededor de un 30% menos que el máximo histórico de 126.223 dólares alcanzado en octubre.

(Reporte adicional de Samuel Indyk y Ankur Banerjee; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)