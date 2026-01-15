Dólar sube tras inesperada caída de solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 15 ene (Reuters) - El dólar subió el jueves a un pico en seis semanas ⁠después de que datos ⁠mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada, lo que impulsó la expectativa de que ⁠la Reserva ‌Federal mantendrá ​las tasas sin cambios.

* Las solicitudes iniciales de subsidio estatal por desempleo disminuyeron en 9000, ​a una cifra ajustada estacionalmente de 198.000, durante la semana que finalizó el ‌10 de enero, informó el Departamento de Trabajo el ‌jueves. Los economistas encuestados por Reuters habían ​pronosticado 215.000 solicitudes para la última semana.

* Los futuros de los fondos federales han postergado las expectativas sobre el próximo recorte de tasas hasta junio debido a la mejora en los datos laborales y a que los responsables a cargo de la política monetaria de la FED continúan expresando su preocupación por una inflación aún persistente.

* El informe de empleo para diciembre mostró que la tasa de desempleo cayó ⁠más de lo que esperaban los economistas, al 4,4%.

* El presidente de la Reserva Federal de Chicago, ​Austan Goolsbee, dijo el jueves que en medio de una amplia evidencia de estabilidad en el mercado laboral, el banco central debería centrarse en reducir la inflación.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas que incluye al yen y al euro, subió un 0,24% a 99,31%.

* El euro bajó un 0,25% ⁠a US$ 1,1613.

* El sentimiento de riesgo también se vio impulsado después de que el presidente ​Donald Trump dijo que le informaron que los asesinatos durante la represión de las protestas en Irán estaban disminuyendo y que creía que no había un plan actual para ejecuciones a gran escala, adoptando una ‍postura de espera, después de que previamente amenazó con una intervención.

* En tanto, el yen japonés se debilitó un 0,02% frente al dólar, a 158,54 unidades por billete verde, debido a la preocupación de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tendrá más margen para introducir políticas fiscales más expansivas.

* Takaichi planea ​disolver el parlamento la próxima semana y convocar elecciones parlamentarias anticipadas, dijo el miércoles el secretario general de su partido, mientras busca respaldo público para sus planes de gasto.

* Entre las criptomonedas, el bitcóin cayó un 2,18% ‍a US$ 95.384. (Reporte de Stefano Rebaudo y Ankur Banerjee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)