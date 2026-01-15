Dólar sube tras inesperada caída de solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU
Por Karen Brettell
NUEVA YORK, 15 ene (Reuters) - El dólar subió el jueves a un pico en seis semanas después de que datos mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada, lo que impulsó la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá las tasas sin cambios.
* Las solicitudes iniciales de subsidio estatal por desempleo disminuyeron en 9000, a una cifra ajustada estacionalmente de 198.000, durante la semana que finalizó el 10 de enero, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 215.000 solicitudes para la última semana.
* Los futuros de los fondos federales han postergado las expectativas sobre el próximo recorte de tasas hasta junio debido a la mejora en los datos laborales y a que los responsables a cargo de la política monetaria de la FED continúan expresando su preocupación por una inflación aún persistente.
* El informe de empleo para diciembre mostró que la tasa de desempleo cayó más de lo que esperaban los economistas, al 4,4%.
* El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el jueves que en medio de una amplia evidencia de estabilidad en el mercado laboral, el banco central debería centrarse en reducir la inflación.
* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas que incluye al yen y al euro, subió un 0,24% a 99,31%.
* El euro bajó un 0,25% a US$ 1,1613.
* El sentimiento de riesgo también se vio impulsado después de que el presidente Donald Trump dijo que le informaron que los asesinatos durante la represión de las protestas en Irán estaban disminuyendo y que creía que no había un plan actual para ejecuciones a gran escala, adoptando una postura de espera, después de que previamente amenazó con una intervención.
* En tanto, el yen japonés se debilitó un 0,02% frente al dólar, a 158,54 unidades por billete verde, debido a la preocupación de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tendrá más margen para introducir políticas fiscales más expansivas.
* Takaichi planea disolver el parlamento la próxima semana y convocar elecciones parlamentarias anticipadas, dijo el miércoles el secretario general de su partido, mientras busca respaldo público para sus planes de gasto.
* Entre las criptomonedas, el bitcóin cayó un 2,18% a US$ 95.384. (Reporte de Stefano Rebaudo y Ankur Banerjee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)