Dólar sube tras recientes pérdidas; libra cae luego de dato del PIB

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 12 dic (Reuters) - El dólar subió el viernes frente a las principales divisas tras caer en las últimas sesiones, pero cerró una tercera semana consecutiva de bajas ante la perspectiva de recortes de las tasas de interés el año que viene.

* La libra esterlina también retrocedió tras conocerse datos que mostraron que la economía de Reino Unido se contrajo de forma inesperada en los tres meses hasta octubre.

* El euro se mantuvo estable en 1,1735 dólares, tras haber alcanzado en la víspera un máximo de más de dos meses.

* El índice dólar, que compara al billete estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, subió un 0,1% a 98,44 unidades, recuperándose de un mínimo de dos meses del jueves, pero cerrando una tercera semana de descensos.

* El dólar ha retrocedido un 1,1% en lo que va de diciembre. El índice ha perdido más de un 9% en lo que va de año y se encamina a su pérdida anual más aguda desde 2017.

* "Es la fatiga del viernes. El dólar ha bajado esta semana y prácticamente todo el mes", dijo Bob Savage, jefe de estrategia macro de mercados de BNY en Nueva York. "¿Y se debe a que la Fed recortó las tasas? Sí, parcialmente".

* Frente al yen, el dólar subió un 0,2% a 155,93 yenes antes de la reunión del Banco de Japón de la próxima semana, de la que se espera una subida de tipos. Los mercados están atentos a los comentarios de los responsables monetarios sobre cómo se perfilará la trayectoria de las tasas en 2026.

* Reuters informó que el BoJ probablemente mantendrá la próxima semana su compromiso de seguir subiendo las tasas de interés, pero enfatizó que el ritmo de las nuevas subidas dependerá de cómo reaccione la economía a cada incremento.

* La libra esterlina cayó un 0,2% a 1,3375 dólares, pero cerca del pico de siete semanas del jueves, tras datos económicos que impulsarán probablemente las expectativas de recortes de tasas del Banco de Inglaterra.

* La Reserva Federal bajó las tasas esta semana, como se esperaba, pero los comentarios del presidente de la entidad, Jerome Powell, y el comunicado que acompañó la decisión fueron vistos por los inversores como menos restrictivos de lo esperado y reforzaron el impulso vendedor del dólar.

(Reporte de Joice Alves en Londres y Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York; Reporte adicional de Ankur Banerjee en Singapur; Editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)