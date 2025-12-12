Dólar sube tras recientes pérdidas; libra cae luego de dato PIB

Por Joice Alves y Gertrude Chavez-Dreyfuss

LONDRES/NUEVA YORK, 12 dic (Reuters) - El dólar subía el viernes frente a las principales divisas tras caer en las últimas sesiones, pero se encaminaba a su tercera caída semanal consecutiva ante la perspectiva de recortes de las tasas de interés el año que viene.

* La libra esterlina, en tanto, se debilitaba tras los datos que mostraron que la economía de Reino Unido se contrajo de forma inesperada en los tres meses hasta octubre.

* El euro se mantenía estable en US$1,1738, tras alcanzar en la víspera un máximo de más de dos meses.

* El índice dólar, que compara al billete estadounidense con una cesta de seis destacadas monedas, subía un 0,1% a 98,39 unidades, recuperándose de un mínimo de dos meses alcanzado el jueves, pero aún en camino de su tercer descenso semanal con una caída del 0,6%.

* El dólar ha retrocedido un 1,1% en lo que va de diciembre. El índice ha perdido más de un 9% en lo que va de año y se encamina a su pérdida anual más pronunciada desde 2017.

* "Es la fatiga del viernes. El dólar ha bajado esta semana y prácticamente todo el mes", dijo Bob Savage, jefe de estrategia macro de mercados de BNY en Nueva York. "¿Y se debe a que la Fed recortó las tasas? Sí, parcialmente".

* Frente al yen, el dólar subía un 0,3% a 155,98 yenes antes de la reunión del Banco de Japón de la próxima semana, donde se espera una subida de tipos. Los mercados están atentos a los comentarios de los responsables monetarios sobre cómo se perfilará la trayectoria de las tasas en 2026.

* Reuters informó que el BoJ probablemente mantendrá la próxima semana su compromiso de seguir subiendo las tasas de interés, pero enfatizó que el ritmo de las nuevas subidas dependerá de cómo reaccione la economía a cada incremento.

* La libra esterlina caía un 0,1% a US$1,3375, pero cotizaba cerca del pico de siete semanas tocado el jueves, tras datos económicos que impulsarán probablemente las expectativas de recortes de tasas del Banco de Inglaterra.

* Ambas divisas europeas acumulan su tercera semana consecutiva de ganancias frente a su par estadounidense.

* La Reserva Federal bajó las tasas esta semana, como se esperaba, pero los comentarios del presidente de la entidad, Jerome Powell, y la declaración que acompañó la decisión fueron vistos por los inversores como menos restrictivos de lo esperado y reforzaron el impulso vendedor del dólar. (Reporte de Joice Alves en Londres y Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York; Reporte adicional de Ankur Banerjee en Singapur; Editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)