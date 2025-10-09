Dólar toca máximos de dos meses; euro y yen se ven afectados por la agitación política

Por Joice Alves

LONDRES, 9 oct (Reuters) - El dólar subía el jueves, sumándose a una fuerte racha esta semana, ayudado por un euro debilitado acosado por una crisis política en París y un yen en dificultades en medio de un cambio de guardia en el partido gobernante de Japón.

* Esta semana, los mercados también han tenido que lidiar con el prolongado cierre del Gobierno estadounidense.

* El euro ha sufrido tras la dimisión del primer ministro francés, Sebastien Lecornu, a principios de semana. Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron sorprendió a los mercados con sus planes de nombrar a un nuevo primer ministro esta semana.

* La moneda única cedía un 0,1%, a US$1,1616, tras tocar el miércoles su nivel más bajo desde fines de agosto. En lo que va de semana, ha perdido casi un 1%.

* Del mismo modo, el yen ha estado bajo presión esta semana después de que la conservadora de línea dura Sanae Takaichi fue elegida líder del Partido Liberal Democrático de Japón, lo que la pone en camino de convertirse en la primera mujer primer ministro del país y alimenta las apuestas de una reactivación del gran gasto y una política monetaria laxa.

* La divisa nipona operaba con escasos cambios a 152,72 unidades por dólar, en torno a su nivel más bajo desde febrero. En lo que va de semana acumula un declive cercano al 4%.

* "En ausencia de datos estadounidenses, los mercados de divisas se han centrado en gran medida en la política francesa y japonesa", dijo Chris Turner, jefe de mercados de ING.

* A su vez, los movimientos del yen y el euro daban apoyo al dólar, que alcanzó máximos de dos meses, con un alza del 0,1%, a 98,92 unidades.

(Reporte adicional de Rae Wee y Amanda Cooper; editado en español por Carlos Serrano)