Dolarización de carteras dominan negocios financieros en Argentina, banco central vende divisas

BUENOS AIRES, 21 oct (Reuters) - La dolarización de carteras continuó el martes dominando la escena del mercado financiero de Argentina y obligó al Banco Central (BCRA) a vender divisas de sus reservas para sostener la paridad del peso como preludio de las elecciones legislativas del domingo, donde el Gobierno buscará sumar bancas en el Congreso, donde tiene minoría en ambas cámaras.

Esta incertidumbre hizo que la moneda doméstica se moviera en la zona de pisos récord e históricos y testeara el límite superior de su banda de flotación de 1491,07 pesos por dólar para la fecha.

La entidad monetaria debió desprenderse de US$45,5 millones de sus reservas, las cuales se ubicaron en 40.539 millones como dato provisorio oficial.

Recientes signos de debilidad política pusieron en aprietos a la gestión del presidente libertario Javier Milei, quien debió recurrir a la ayuda de Estados Unidos para acordar un 'swap' de monedas por 20.000 millones de dólares que le garanticen el pago del próximo vencimiento de deuda pública.

La tensión cambiaria preelectoral llevó a que el peso mayorista cotizara al cierre con caída del 0,7% a 1490,5 por dólar, tras anotar valores récord mínimos y alcanzar el techo de la banda de flotación.

Operadores dijeron que hubo oferta de dólares por parte del Tesoro estadounidense como para generar signos de liquidez en el mercado.

"El Tesoro americano (estadounidense) estuvo en el mercado con ofertas hechas por el Banco Santander", dijo un analista sin precisar el monto de la operación.

El "apoyo explícito del Gobierno Estados Unidos sirvió para calmar a los mercados y alejar temporalmente las dudas sobre sostenibilidad del programa económico, pero la marcha de la actividad económica parece haber quedado ligada al resultado electoral que obtenga el Gobierno en octubre", reportó la consultora Orlando Ferreres & Asociados.

La cobertura en moneda dura se extendió a la plaza informal de cambios, conocida como "blue", donde la depreciación fue del 2,59% a 1545 unidades marcando también nivel mínimo histórico, según operadores.

"Más allá de dicha pulseada, los operadores reconocen que recién a partir de semana próxima, según la lectura de los comicios, se podría intentar comenzar a dilucidar si la demanda privada aflojaría de percibirse un clima político más despejado, donde además las compras oficiales deberían pronto poder abrirse paso, o que el régimen actual sea modificado ya que no resulta sustentable continuar con un mercado cambiario en desequilibrio", dijo el economista Gustavo Ber.

En la ronda de futuros, el peso cayó a 1606 por dólar en los contratos a fin de diciembre.

"El mercado cambiario está pendiente del resultado electoral del domingo, sin descontarse que eventualmente se amplíe la banda de flotación.

Si esto sucediera, sería lógico que fuera desde noviembre, porque el propio Banco Central está ahora vendido a futuro y no creemos que vaya a afrontar una pérdida millonaria autoinfringida haciendo cambios en lo que resta de octubre", dijo un analista corporativo de Bull Market Brokers.

Argentina anunció el lunes que comenzó las tratativas para desarrollar una recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación, decisión que ayudó a recuperar precios en los bonos con promedio del 1% en el mercado extrabursátil.

Esta operación "es parte de los canjes denominados 'Deuda por Desarrollo', que pueden estar enfocados en Salud, Naturaleza, Clima, Educación u otros objetivos de Desarrollo de los países. Son canjes que tienen por objetivo liberar recursos fiscales de los países a cambio de compromisos de los países deudores de invertir en algunas de las áreas mencionadas", sostuvo la consultora 1816.

Ber agregó que los bonos subieron "a la espera de los detalles técnicos de la recompra que podrían contribuir a acelerar la normalización de dicha curva, aún invertida, en especial entre los títulos más cortos".

Mientras tanto, un grupo de bancos estadounidenses, entre ellos JP.Morgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs, buscan garantías y avales para armar un fondo de ayuda entre privados para prestar otros US$20 millones de dólares al país austral, informó Wall Street Journal en base a personas familiarizadas con el tema.

En la bolsa de Buenos Aires, el índice líder S&P Merval subió un 1,24% en su cierre provisorio por compras selectivas en medio de una notoria prudencia de inversores institucionales.

La tensión política que evidencia el oficialismo argentino hace que no se descarten cambios en el gabinete presidencial luego del resultado en las urnas del domingo. (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi y Walter Bianchi; Editado por Maximilian Heath y Lucila Sigal)