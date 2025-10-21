Dolarización de carteras dominan negocios financieros en Argentina previo a elecciones

BUENOS AIRES, 21 oct (Reuters) - La dolarización de carteras seguía dominando la escena del mercado financiero de Argentina el martes como preludio de las elecciones legislativas del domingo, donde el Gobierno buscará sumar bancas en el Congreso, donde tiene minoría en ambas cámaras.

Esta incertidumbre hacía que la moneda doméstica se moviera en la zona de sus pisos récord.

Recientes signos de debilidad política pusieron en aprietos a la gestión del presidente libertario Javier Milei, quien debió recurrir a la ayuda de Estados Unidos para acordar un 'swap' de monedas por US$20.000 millones que le garanticen el pago del próximo vencimiento de deuda pública.

La tensión cambiaria preelectoral llevaba a que el peso mayorista cotizara con una caída del 0,5% a 1487,5 por dólar a las 1640 GMT, contra una apertura en su mínimo histórico intradiario de 1490 unidades y cerca de la banda flotante superior de 1491,07 por dólar en la que el Banco Central (BCRA) debe vender reservas para mantener la paridad.

Operadores dijeron que no se descartaba la oferta de venta inicial de dólares por parte de la autoridad monetaria como para generar signos de liquidez en el mercado.

El "apoyo explícito del Gobierno Estados Unidos sirvió para calmar a los mercados y alejar temporalmente las dudas sobre sostenibilidad del programa económico, pero la marcha de la actividad económica parece haber quedado ligada al resultado electoral que obtenga el Gobierno en octubre", reportó la consultora Orlando Ferreres & Asociados.

La cobertura en moneda dura se extendía a la plaza informal de la moneda, conocida como "blue", donde la depreciación era del 1,63% a 1530 unidades, luego de anotar su también nivel mínimo histórico de 1535 unidades intradiarias entre muy escasas anotaciones, según operadores.

En la ronda de futuros, el peso caía a 1606 por dólar en los contratos a fin de diciembre.

"El mercado cambiario está pendiente del resultado electoral del domingo, sin descontarse que eventualmente se amplíe la banda de flotación.

Si esto sucediera, sería lógico que fuera desde noviembre, porque el propio Banco Central está ahora vendido a futuro y no creemos que vaya a afrontar una pérdida millonaria autoinfringida haciendo cambios en lo que resta de octubre", dijo un analista corporativo de Bull Market Brokers.

Argentina anunció el lunes que comenzó las tratativas para desarrollar una recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación, decisión que ayudaba a recuperar precios en los bonos con promedio del 0,7% mediante el mercado extrabursátil.

Esta operación "es parte de los canjes denominados 'Deuda por Desarrollo', que pueden estar enfocados en Salud, Naturaleza, Clima, Educación u otros objetivos de Desarrollo de los países. Son canjes que tienen por objetivo liberar recursos fiscales de los países a cambio de compromisos de los países deudores de invertir en algunas de las áreas mencionadas", sostuvo la consultora 1816.

Mientras tanto, un grupo de bancos estadounidenses, entre ellos JP.Morgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs, buscan garantías y avales para armar un fondo de ayuda entre privados para prestar otros US$20.000 millones de dólares al país austral, informó Wall Street Journal en base a personas familiarizadas con el tema.

En la bolsa de Buenos Aires, el índice líder S&P Merval se movía con un ascenso del 2,8% junto a compras selectivas en medio de una notoria prudencia de inversores institucionales.

La tensión política que evidencia el oficialismo argentino hace que no se descarten cambios en el gabinete presidencial luego del resultado en las urnas del domingo. (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath y Lucila Sigal)