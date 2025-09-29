Dolly Parton pospone residencia en Las Vegas por problemas de salud

NUEVA YORK (AP) — Dolly Parton ha pospuesto su primera residencia en Las Vegas en 32 años, citando "desafíos de salud", compartió la leyenda del country en redes sociales el domingo por la noche.

No proporcionó detalles específicos, escribiendo: "Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos desafíos de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe ser hora de mi revisión de 100.000 millas, ¡aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!"

Parton añadió que aplazará sus conciertos porque "no voy a poder ensayar y montar el espectáculo que quiero que vean. Ustedes pagan buen dinero para verme actuar y quiero estar en mi mejor forma para ustedes".

Inicialmente, iba a realizar seis espectáculos en The Colosseum en Caesars Palace para "Dolly: Live in Las Vegas" entre el 4 y el 13 de diciembre, coincidiendo con las Finales Nacionales de Rodeo. Sus fechas se aplazaron para el próximo año, septiembre de 2026.

Las entradas son válidas para las nuevas fechas y habrá reembolsos disponibles, añade su comunicado.

"No se preocupen por que deje el negocio porque Dios no ha dicho nada sobre detenerse todavía", dijo. "Pero creo que me está diciendo que disminuya la velocidad ahora para poder estar lista para más grandes aventuras con todos ustedes".

Parton actúa ocasionalmente, pero no ha realizado una gira desde que su "Pure & Simple Tour" terminó en 2016. Aunque ha permanecido tan ocupada como siempre: el 11 de noviembre, lanzará un nuevo libro, "Star of the Show: My Life on Stage". Y un nuevo musical inspirado en la historia de su vida está programado para debutar en Broadway en 2026.

A principios de este mes, Parton no pudo asistir al anuncio de una nueva atracción en su parque temático en Tennessee, Dollywood, debido a problemas de salud. "Tenía un cálculo renal que me estaba causando muchos problemas, resultó que me había dado una infección y el médico dijo: 'No necesitas viajar en este momento, así que necesitas unos días para mejorar'", dijo Parton en un anuncio en video en ese momento.

"Así que, sugirió que no fuera a Dollywood hoy, pero estoy allí con ustedes en espíritu. Estaba tan ansiosa por ello".

En marzo de este año, el devoto esposo de Parton, con quien estuvo unida por casi 60 años e inspiró su éxito atemporal "Jolene", Carl Dean, falleció. Tenía 82 años.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.