Dolor o gloria: Liverpool y United juegan un “clásico” de urgencias

Uno viene de tres derrotas consecutivas; el otro, vive en un estado de nerviosismo constante. Liverpool y Manchester United reavivarán este domingo su histórica rivalidad durante la 8ª jornada de Premier League.

Los Reds, vigentes campeones de Inglaterra, dejaron escapar el liderato antes de la ventana internacional, luego de una semana horrible en la que perdieron dos encuentros en Premier League (contra Crystal Palace y Chelsea) y otro en Liga de Campeones contra el Galatasaray.

Tres varapalos que llegaron lejos de Anfield, su feudo en el que tratarán de reencontrarse con la victoria a costa del Manchester United, que un año más, parece arrastrado por la irregularidad.

El técnico Ruben Amorim ya tiene la sombra del despido asomando por su espalda cuando ni siquiera se cumple un año de su llegada al banquillo, pero sus tres derrotas en el campeonato y su sonrojante eliminación en la Copa de la Liga contra el Grimsby, equipo de cuarta división, son un lastre demasiado pesado.

Podría aligerar la carga dando la sorpresa en Anfield, un estadio en el que los Red Devils llevan casi diez años sin ganar, desde el 17 de enero de 2016.

Aunque seguramente nadie quiera reivindicarse más sobre el césped que el centrocampista alemán Florian Wirtz, llegado al Liverpool el pasado mercado y que todavía no ha logrado goles ni asistencias en el campeonato con su nuevo equipo.

Por su parte, el líder Arsenal visitará el sábado al Fulham, con opción de escaparse provisionalmente a cuatro puntos de los Reds y de aumentar así la presión al Clásico.

-- Programa de la 8ª jornada de Premier League y clasificación:

- Sábado:

(11h30 GMT) Nottingham Forest - Chelsea

(14h00 GMT) Sunderland - Wolverhampton

Brighton - Newcastle

Burnley - Leeds

Crystal Palace - AFC Bournemouth

Manchester City - Everton

(16h30 GMT) Fulham - Arsenal

- Domingo:

(13h00 GMT) Tottenham - Aston Villa

(15h30 GMT) Liverpool - Manchester United

- Lunes:

(19h00 GMT) West Ham - Brentford

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 16 7 5 1 1 14 3 11

2. Liverpool 15 7 5 0 2 13 9 4

3. Tottenham 14 7 4 2 1 13 5 8

4. AFC Bournemouth 14 7 4 2 1 11 8 3

5. Manchester City 13 7 4 1 2 15 6 9

6. Crystal Palace 12 7 3 3 1 9 5 4

7. Chelsea 11 7 3 2 2 13 9 4

8. Everton 11 7 3 2 2 9 7 2

9. Sunderland 11 7 3 2 2 7 6 1

10. Manchester United 10 7 3 1 3 9 11 -2

11. Newcastle 9 7 2 3 2 6 5 1

12. Brighton 9 7 2 3 2 10 10 0

13. Aston Villa 9 7 2 3 2 6 7 -1

14. Fulham 8 7 2 2 3 8 11 -3

15. Leeds 8 7 2 2 3 7 11 -4

16. Brentford 7 7 2 1 4 9 12 -3

17. Nottingham 5 7 1 2 4 5 12 -7

18. Burnley 4 7 1 1 5 7 15 -8

19. West Ham 4 7 1 1 5 6 16 -10

20. Wolverhampton 2 7 0 2 5 5 14 -9

bds-dam/mcd