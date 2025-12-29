Dolorosa derrota de Bears ante 49ers les cuesta el primer puesto en los playoffs de la NFC

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El juego no podría haber comenzado mejor para los Bears de Chicago después de conseguir una intercepción devuelta para touchdown en la primera jugada.

El final no podría haber sido más devastador con un pase potencialmente ganador desde la línea de dos yardas que se quedó corto, ya que los Bears no pudieron completar una séptima remontada récord en el último momento del juego.

Caleb Williams falló en un pase desesperado a Jahdae Walker en la zona de anotación el domingo por la noche, enviando a los Bears a una derrota por 42-38 ante los 49ers de San Francisco que les costó la oportunidad de obtener el primer puesto en los playoffs de la NFC.

“Es frustrante. Nunca quieres perder un juego. En esa posición, tener una oportunidad al final es todo lo que puedes pedir en este momento. Pero tenemos que hacer un mejor trabajo en general”, dijo Williams.

Williams y los Bears (11-5) habían estado en su mejor momento en ese tipo de situaciones de último minuto con un récord de la NFL de seis victorias cuando iban perdiendo en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario, incluyendo una remontada la semana pasada contra los Packers de Green Bay.

Williams movió a Chicago 63 yardas en 2:11, convirtiendo un cuarto y cinco y luego llevando el balón a la línea de dos yardas con un pase de gancho y escalera a Colston Loveland, quien lateralizó a D'Andre Swift.

Después de detener el reloj, los Bears tuvieron problemas para alinearse correctamente en la última jugada. Williams fue entonces sacado de la bolsa de protección por Bryce Huff y su lanzamiento a la zona de anotación fue corto para Walker.

“Solo teníamos que intentar hacer algo de la nada en esa situación y luego tuvimos una oportunidad. Con todo lo que estaba pasando, el tiempo agotándose, tuvimos una oportunidad. Solo tengo que darle a mis muchachos una oportunidad en esa situación. Terminé lanzando el balón al suelo, no puse mis piernas en ello. Solo pon el balón en la zona de anotación en esa situación”, expresó Williams.

La derrota termina con las esperanzas de los Bears de obtener el primer puesto y un descanso en la primera ronda. Chicago ya ha asegurado el título de la NFC Norte y puede obtener el puesto número dos al vencer a Detroit el próximo domingo o si Filadelfia pierde contra Washington.

Williams lanzó para 330 yardas y dos touchdowns, Swift corrió para dos anotaciones, los novatos Luther Burden y Loveland se combinaron para 14 recepciones para 232 yardas y dos touchdowns, y T.J. Edwards anotó en una intercepción devuelta para touchdown de 34 yardas en la primera jugada desde la línea de golpeo.

Pero la defensa tuvo problemas para detener al rival, permitiendo que Brock Purdy y los 49ers anotaran seis touchdowns en el tercer juego de esta temporada en el que Chicago ha permitido al menos 42 puntos.

Para una franquicia construida sobre una historia de defensas sólidas y ofensivas inconsistentes, la manera en que los Bears perdieron fue especialmente impactante. Se convirtieron en el segundo equipo en la era del Super Bowl en perder un juego en la temporada regular o en los playoffs cuando anotaron al menos 35 puntos, consiguieron un touchdown defensivo y no perdieron el balón.

Los equipos habían tenido un récord de 286-1 en ese escenario, siendo el único otro equipo en perder Denver en una derrota por 41-36 ante los Rams de San Luis en el primer juego de la temporada 2000.

"Cuando te enfrentas a una ofensiva dinámica como esa, hablas sobre las posibilidades como ofensiva de ir golpe por golpe con ellos, y a veces podemos responder a ese llamado", comentó el entrenador Ben Johnson. "Simplemente terminaron haciendo más jugadas que nosotros".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes