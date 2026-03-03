Dolorosa derrota del Liverpool ante el colista Wolverhampton

Liverpool sufrió una dolorosa derrota 2-1 en casa del colista Wolverhampton, este martes en Premier League, un revés que podría complicar la presencia de los Reds en el top-5 y con ello la clasificación a la próxima Champions League.

El vigente campeón de la liga inglesa encajó el gol de la derrota en el tiempo añadido tras un disparo del brasileño André desviado por el defensor Joe Gomez (90+4'). Mohamed Salah había respondido previamente (83') al gol inaugural del portugués Rodrigo Gomes (78').

Quinto con 48 puntos, el Liverpool se halla tres puntos por detrás del Aston Villa (4º, 51 puntos) y tres puntos por delante del Chelsea (6º, 45 puntos), dos equipos que se enfrentan el miércoles.

A pesar de los tres puntos en su segunda victoria consecutiva, los Wolves siguen en el último puesto, a once puntos de la zona de salvación, que marca el Nottingham Forest.

Fue sólo la tercera victoria del Wolverhampton esta temporada en la Premier League.