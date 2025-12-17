Dolphins sopesan cambio de quarterback tras dificultades continuas de Tagovailoa

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU (AP) — El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, está sopesando un cambio de mariscal de campo después de las continuas dificultades de Tua Tagovailoa esta temporada, las cuales se hicieron más evidentes el lunes, en la derrota ante los Steelers de Pittsburgh, que dejó a Miami eliminado de la contienda por los playoffs por segunda temporada consecutiva.

Tagovailoa lanzó apenas para 65 yardas en tres cuartos, y las áreas en las que ha parecido retroceder fueron evidentes de nuevo, desde la toma cuestionable de decisiones hasta la falta de movilidad que lo ha obstaculizado durante toda la temporada.

"El desempeño del mariscal de campo anoche no fue lo suficientemente bueno, y por lo tanto, para mí, todo está sobre la mesa", reconoció McDaniel el martes.

Advirtió que daría "más claridad" sobre su decisión de mariscal de campo el miércoles. Los otros quarterbacks de Miami son Zach Wilson, quien ha sido el suplente de Tagovailoa la mayor parte de la temporada, y el novato Quinn Ewers.

"Estamos en el proceso de planificar el partido contra los Bengals de Cincinnati", comentó McDaniel. "Así que en ese proceso estamos tratando de determinar quién nos dará la mejor oportunidad de ganar".

Las escasas esperanzas de postemporada de los Dolphins se desvanecieron definitivamente en el gélido Pittsburgh el lunes, después de una racha de cuatro victorias consecutivas que había resucitado brevemente sus esperanzas y que los sacó del agujero de 1-6 en que cayeron al comenzar la campaña.

Quedan tres compromisos, pero para una franquicia que lleva la racha más larga de la liga sin ganar en playoffs, el enfoque debería cambiar inmediatamente para asegurarse de que no se encuentren en esta misma posición por tercera temporada consecutiva.

Eso comienza con responder a la pregunta de si están mejor preparados para ganar partidos relevantes con Tagovailoa, quien firmó una extensión de contrato de cuatro años y US$212,4 millones en julio de 2024, o con otra persona.

Qué funciona

Nada de lo que había impulsado la racha de cuatro victorias consecutivas de los Dolphins funcionó el lunes. No pudieron acarrear el balón a pesar de haber producido previamente cuatro encuentros consecutivos de al menos 150 yardas por tierra. El juego aéreo fue inexistente. La defensa de Miami tuvo un buen comienzo, forzando despejes en las primeras tres series de Pittsburgh, pero se desmoronó a medida que avanzaba el partido.

Qué falta

Incluso cuando los Dolphins estaban teniendo éxito al correr con el balón, McDaniel señaló que una defensa eventualmente encontraría una manera de frenar su ataque terrestre, obligándolos a ganar con el juego aéreo. Los Steelers hicieron eso el lunes, limitando a Miami a 63 yardas por tierra, pero cuando los Dolphins necesitaron que su juego aéreo los sacara adelante, Tagovailoa y la ofensiva no pudieron generar lo suficiente para mantener vivas las series.

