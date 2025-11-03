Dolphins traspasan al linebacker Jaelan Phillips a los campeones Eagles

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Los Dolphins de Miami han canjeado al linebacker Jaelan Phillips a los Eagles de Filadelfia, campeones reinantes del Super Bowl, a cambio de una selección de tercera ronda en el draft del próximo año, informó el lunes una persona con conocimiento de la operación.

La persona habló con LA NACION bajo condición de anonimato porque el canje no había sido finalizado ni revelado públicamente.

El canje reúne a Phillips con el coordinador defensivo de los Eagles, Vic Fangio, quien cumplía la misma función con Miami en 2023. Y Phillips estaba en camino a tener un gran año esa temporada antes de sufrir una rotura del tendón de Aquiles que puso fin a su temporada, con seis capturas y media y 43 tacleadas en ocho juegos.

Se trata del primer traspaso orquestado por el gerente general interino de los Dolphins, Champ Kelly, quien asumió ese trabajo después del cese de Chris Grier la semana pasada.

Phillips asoma como un refuerzo instantáneo para los Eagles. Filadelfia tiene apenas 16 capturas en ocho juegos, empatado en el noveno lugar con menos capturas en la NFL de 32 equipos hasta ahora esta temporada.

Reclutado por los Dolphins de la Universidad de Miami en 2021, Phillips cobrará un salario de US$13.3 millones en la última temporada de su contrato de novato. Será agente libre al finalizar la temporada.

Phillips estableció un récord de novato de la franquicia con ocho capturas y media en su primera temporada en la NFL y siguió con siete capturas el año siguiente. Después de regresar de la lesión de Aquiles en 2023, Phillips se rompió el ligamento cruzado anterior en la Semana 4 de la temporada 2024.

Tiene 25 tacleadas, tres capturas y tres tacleadas para pérdida esta temporada.

Los Dolphins tienen un récord de 2-7, solo por delante de los Jets de Nueva York y Tennessee en la clasificación de la Conferencia Americana y muy lejos de la contienda por los playoffs. Es probable que realicen más canjes antes de la fecha límite del martes para completar tales movimientos.

El escritor de deportes de AP, Tim Reynolds, contribuyó a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes