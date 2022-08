Dolphins: Trill Williams se rompe ligamento en pretemporada

Trill Williams, cornerback de los Dolphins de Miami, se rompi贸 el ligamento anterior cruzado en el juego de pretemporada en contra de los Buccaneers de Tampa Bay, confirm贸 el domingo el coach Mike McDaniel.

Durante el cuarto periodo de la victoria de los Dolphins 26-24 en casa el s谩bado, el quarterback suplente Kyle Trask lanz贸 un pase al wide receiver Deven Thompkins. Williams lo tacle贸 en la jugada, pero inmediatamente se tom贸 la rodilla izquierda tras caer al c茅sped.

鈥淯no odia ver ese tipo de lesiones en un jugador que ha trabajado de forma tan meticulosa como lo ha hecho Trill鈥, dijo McDaniel a los reporteros el domingo.

Todav铆a no est谩 claro si Williams ser谩 colocado en la lista de reservas lesionados. Cuando le preguntaron al respecto el domingo al mediod铆a, McDaniel dud贸 en decir que as铆 ser谩.

鈥淒ebo ser cuidadoso en no adelantarme con todas las opiniones m茅dicas que est谩n en progreso ahora mismo鈥, dijo McDaniel, 鈥減ero s铆 parece severo y no me sorprender铆a si ese fuera el caso鈥.

De cualquier modo, es probable que los Dolphins busquen firmar a un agente libre para a帽adir profundidad y experiencia en la posici贸n de cornerback.

Williams, jugador de segundo a帽o salido de Syracuse, no fue seleccionado en 2021 y firm贸 con los Saints de Nueva Orleans como agente libre. Despu茅s se incorpor贸 a los Dolphins.

En un equipo que busca profundidad en la posici贸n de cornerback, Williams hab铆a tenido un buen campamento de entrenamiento para ser una s贸lida opci贸n detr谩s de Xavien Howard, Nik Needham y Byron Jones.