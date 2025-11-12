Dolphins y Commanders se preparan para juego en Madrid en instalaciones de rivales de fútbol

MADRID (AP) — La rivalidad futbolística de Madrid está en marcha antes del último partido internacional de la temporada de la NFL.

Los feroces rivales Real Madrid y Atlético de Madrid están en lados opuestos nuevamente mientras se preparan para el partido del domingo entre los Dolphins de Miami y los Commanders de Washington en la capital española.

Los Dolphins son el equipo local designado para el partido en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. Pero el equipo de Mike McDaniel está practicando en el estadio Riyadh Air Metropolitano del Atlético durante la semana.

Los Commanders están practicando en el centro de entrenamiento del Real Madrid, a unos 15 minutos del Metropolitano.

"¿Estás tratando de ponerme justo en medio de una rivalidad?", dijo McDaniel cuando se le preguntó sobre los equipos de Madrid.

"He estado en el estadio donde jugaremos el partido, pero hasta ahora aquí, muy impresionado", manifestó McDaniel. "Se nota que es de primera clase, sin duda. Nos sentimos muy afortunados de poder tener acceso a una instalación como esta".

El entrenador de los Commanders, Dan Quinn, añadió a la mezcla a los Bravos de Madrid, la franquicia de fútbol americano de la ciudad que se estableció en 2023 para jugar en la Liga Europea de Fútbol Americano.

"Un saludo rápido a los Bravos de Madrid, de la ELF", comentó antes de la conferencia de prensa del miércoles, a la que asistió vistiendo una camiseta No. 12 de los Bravos.

Los Commanders también entrenaron brevemente en las instalaciones de los Bravos antes de su práctica completa en el centro de entrenamiento del Real Madrid.

"Un gran agradecimiento a todos aquí en el Real Madrid", expresó Quinn. "Qué lugar tan increíble tienen aquí para permitirnos venir y practicar. Es una gran instalación".

Se informó que el Real Madrid también estaba interesado en que los Dolphins entrenaran en sus instalaciones, pero Miami finalmente eligió el estadio del Atlético. Los clubes tienen algunos de los mismos propietarios, aunque los Dolphins dijeron que la política no jugó realmente un papel en la decisión.

Asociaciones de equipo

Los Dolphins han elogiado sus propias asociaciones con el Real Madrid como anfitrión del estadio para el primer partido de la NFL en España, y también con los Bravos, ya que ambos trabajaron juntos en actividades para promover el juego.

Los Dolphins son uno de los tres equipos con derechos de marketing para España a través del Programa de Mercados Globales de la NFL, junto con los Bears de Chicago y los Chiefs de Kansas City.

"Nuestro equipo es muy exigente, y se hicieron un par de viajes a España para visitar las instalaciones. El Metropolitano es increíble y tiene todo lo que necesitamos. Estamos súper contentos de poder practicar hasta el sábado en el Metropolitano, y luego jugar en el Bernabéu el domingo. Estamos experimentando dos lugares súper icónicos en Madrid y eso es realmente agradable", comentó Felipe Formiga, vicepresidente de desarrollo internacional de los Dolphins.

El partido del domingo será el séptimo —y último— partido internacional de esta temporada, el mayor número para la NFL mientras continúa su impulso para expandirse globalmente.

El Real Madrid tiene 15 títulos de campeón europeo, un récord, uno de los principales clubes de España junto con el Barcelona. El Atlético es considerado el tercer equipo de La Liga, pero a menudo desafía a los gigantes. El Atlético perdió dos finales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, en 2014 y 2016.

