Domènec Torrent es cesado de la dirección técnica del Monterrey

El español Domènec Torrent fue cesado este lunes de la dirección técnica del Monterrey de México, tras el arranque irregular del equipo en el torneo Clausura y el creciente malestar de los aficionados por el flojo desempeño de su poderoso plantel.

"Monterrey ha tomado la decisión de dar por terminada la gestión de Domènec Torrent como director técnico", informó la dirigencia regiomontana en un comunicado.

La destitución del entrenador catalán, de 63 años, se da luego de la derrota 2-0 que los Rayados sufrieron el sábado como locales ante el líder Cruz Azul, por la octava fecha del campeonato mexicano.

En los minutos finales de ese partido, que dejó a Monterrey en la novena casilla, a nueve puntos del puntero, la afición de los Rayados que asistió al estadio BBVA cantó con vehemencia "Dome ya se va, Dome ya se va".

En la conferencia posterior al juego, Torrent dijo comprender el malestar de la gente: "los aficionados están en todo su derecho de estar enfadados porque tienen expectativas muy altas con un plantel que tiene futbolistas de gran calidad".

El exasistente técnico de Pep Guardiola llegó al duelo del sábado muy presionado, debido al creciente malestar de los hinchas con su equipo, que cuenta con figuras como el mediocampista español Sergio Canales y el delantero francés Anthony Martial.

Días antes del partido contra Cruz Azul, un grupo de aficionados se presentó en las instalaciones de entrenamiento del club para expresar su inconformidad con la irregularidad de los Rayados.

Torrent asumió el mando rayado a mediados del año pasado, en el que llevó a los regiomontanos a octavos de final del Mundial de Clubes y a la semifinal del Apertura. Cayó en la primera fase de la Leagues Cup.

En total dirigió 27 partidos de liga, con un balance de 12 victorias, cinco empates y 10 derrotas.