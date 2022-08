Domenicali ve poco probable que la Fórmula 1 regrese a Alemania en los próximos años

El máximo responsable de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, no cree que sea posible celebrar un Gran Premio en Alemania en las próximas temporadas, según las declaraciones que realizó este miércoles a la revista deportiva germana "Sport Bild".

"Tenemos que encontrar una vía para esto, y si no hago un llamamiento yo mismo, veo y escucho poco desde Alemania. Hablan, hablan, hablan, pero al final se necesitan hechos", dijo el directivo italiano, de 57 años de edad.

"Me resulta un misterio cómo -hoy en día- no se puede construir un negocio alrededor de un Gran Premio. Pero si lo logramos, volveremos a contar con una carrera en Alemania", apuntó Domenicali, que dijo estar deseando que la Fórmula 1 regrese a Alemania. "Pero el Gran Premio debe valer la pena para todas las partes. No podemos asumir todos los costos", añadió.

La última carrera de Fórmula 1 en Alemania se llevó a cabo en 2019 en el circuito de Hockenheim. El circuito Nürburgring operó durante un corto periodo en 2020 cuando la pandemia de coronavirus tuvo como consecuencia varias cancelaciones en el calendario de carreras. Para 2022 hay programadas 23 carreras, pero Alemania no forma parte del calendario incluso en este año con un récord de pruebas.

Por otro lado, las carreras en países como Arabia Saudí y Catar, acusados de violaciones de los derechos humanos, no representan un conflicto para Domenicali. "No vendo el alma de la Fórmula 1. Creo que esta es la transformación normal", afirmó con rotundidad.

"El dinero es importante en todas partes. También para nosotros. Pero no nos fijamos solo en eso, debe cerrar todo el paquete. Si solo miráramos la cuenta, el calendario de carreras se vería definitivamente distinto", indicó.

Al mismo tiempo, Domenicali señaló que no habrá más carreras de Fórmula 1 en Rusia. Poco después de la guerra iniciada por Rusia en Ucrania, la Fórmula 1 canceló la carrera de septiembre en Sochi. "Siempre digo que nunca hay que decir nunca, pero en este caso puedo prometer que no negociaremos más con ellos. No habrá carrera allí", afirmó.