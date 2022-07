Domingos Duarte (Getafe): "Es un proyecto ambicioso y vengo a aportar"

El defensa Domingo Duarte, 煤ltima incorporaci贸n del Getafe para la pr贸xima temporada, destac贸 este jueves que el proyecto 'azul贸n' es "ambicioso", al mismo tiempo que apunt贸 que espera que su proceso de adaptaci贸n sea "bastante r谩pido".

"Quiero volver a hacer un buen a帽o a nivel individual y ayudar al club a conseguir cosas bonitas. Es un proyecto ambicioso y vengo a aportar. Hay que tirar para delante con este grupo", se帽al贸 el portugu茅s en la rueda de prensa de su presentaci贸n como nuevo futbolista del Getafe desde el Coliseum Alfonso P茅rez.

El jugador, que firm贸 un contrato con el club madrile帽o para las pr贸ximas cuatro campa帽as, confes贸 que desde que se iniciaron los contactos para fichar por el Getafe hizo "todo lo posible" para vestir de 'azul贸n'. "Estoy muy contento aqu铆, es lo m谩s bonito. La apuesta por m铆 fue muy grande y es muy importante para un jugador", a帽adi贸.

"Es un club muy familiar, me han acogido muy bien, estoy muy contento con la gente. El Coliseum es un campo en el que es muy complicado ganar, por el equipo, que es aguerrido, eso me ha hecho venir, s茅 el esp铆ritu que hay aqu铆 dentro y me identifico con 茅l", expres贸.

Otra de las razones para fichar por el Getafe fue su entrenador, Quique S谩nchez Flores, un t茅cnico "con mucho nombre" y con experiencia en "clubes con mucha grandeza". "En otros clubes he jugado con l铆nea de tres defensas, jugu茅 m谩s por los lados, pero me da igual, lo que sea necesario", apunt贸 sobre la posici贸n de la zaga en la que se siente m谩s c贸modo.

"Todos necesitamos un periodo de adaptaci贸n, pero ser谩 r谩pido, ya he jugado en Espa帽a, s茅 lo que es LaLiga, estoy para demostrar mi valor otra vez", asever贸 Duarte, que celebr贸 que el Getafe sea un club "muy familiar".