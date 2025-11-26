LA NACION

Dominicana autoriza a EE. UU. a usar aeropuerto para operativo antidrogas en el Caribe

República Dominicana autorizó a Estados Unidos a utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas en medio del despliegue militar en el Caribe, anunció el presidente Luis Abinader.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Dominicana autoriza a EE. UU. a usar aeropuerto para operativo antidrogas en el Caribe
Dominicana autoriza a EE. UU. a usar aeropuerto para operativo antidrogas en el CaribeTWITTER - TWITTER

República Dominicana autorizó a Estados Unidos a utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas en medio del despliegue militar en el Caribe, anunció el presidente Luis Abinader junto al jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Hegseth llegó el miércoles a Santo Domingo para hablar sobre los operativos de narcotráfico que Estados Unidos dirige en el Caribe y el Pacífico.

"Hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico", dijo Abinader tras reunirse con Hegseth.

pgf-ba/nn

LA NACION
Más leídas
  1. Se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
    1

    Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio

  2. Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” con el “hambre”
    2

    Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”

  3. La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades
    3

    La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades

  4. Una venganza, el móvil detrás del homicidio de una psiquiatra en City Bell
    4

    Una venganza, el móvil detrás del homicidio de una psiquiatra en City Bell

Cargando banners ...