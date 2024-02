MIAMI (AP) — República Dominicana venció el jueves por 4-1 a Panamá y avanzó a la final de la Serie del Caribe, donde buscará refrendar su título.

En caso de coronarse este viernes, los Tigres del Licey se convertirían apenas en la tercera franquicia en la historia en ganar Series del Caribe consecutivas.

Los Tigres de Mariano de Cuba lo hicieron en 1957 y 1958, las Águilas Cibaeñas de República Dominicana repitieron el truco en 1997 y 1998, y finalmente los Criollos de Caguas de Puerto Rico se coronaron en las ediciones 2017 y 2018.

Dawel Lugo conectó un sencillo para empujar una carrera y abrir la pizarra en la primera entrada, mientras que Emilio Bonifacio aportó otro hit remolcador y Yadiel Hernández bateó un elevado de sacrificio para aumentar la ventaja en el tercer episodio.

“Esta es una serie muy especial para todos los caribeños porque podemos traer nuestro béisbol a Miami. Mañana hay que venir a jugar el mejor partido, sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo inspirado, y debemos ejecutar mejor que el otro equipo y esperar que ese proceso nos lleve a la victoria”, expresó Gilbert Gómez, manager de República Dominicana.

Kelvin Gutiérrez empujó otra carrera para los dominicanos con un sencillo en el sexto capítulo, y el receptor de los Cardenales de San Luis, Iván Herrera, acercó a los Federales de Chiriquí con un sencillo productor de una carrera en el octavo, lo que resultó insuficiente.

“Estamos orgullosos de lo que hicimos, no complacidos, queríamos esa final pero desafortunadamente las cosas no se dieron, le damos todo el crédito a República Dominicana que jugó un gran partido. No hemos terminado, mañana vamos a ir por ese tercer lugar, porque es importante y los muchachos se lo merecen”, comentó el panameño José Mayorga, elegido como el mejor piloto de la Serie del Caribe.

El rival de República Dominicana en el duelo por el título será el ganador de la segunda semifinal entre Curazao y Venezuela. El derrotado se medirá a Panamá en el juego por el tercer lugar a primera hora.

Ambos encuentros se disputarán este viernes en el Marlins Park para clausurar la Serie del Caribe.